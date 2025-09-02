不吃紅肉、油炸…5旬「養生活教材」貌似80歲 醫曝關鍵：肌肉被掏空

不少人以為「吃得清淡」就是健康養生，但忽略蛋白質、油脂的攝取，反而讓身體健康加速流失。一名女子在年輕時就開始不吃紅肉、不碰油炸，連甜食都完全戒掉，儼然是旁人眼中「養生活教材」。然而，隨著年華老去，乾瘦的身形、皮薄包骨的手臂，不到60歲的她，身體狀況卻像7、80歲的樣子。

中醫師李宜靜在臉書粉專分享病例，該女子平時幾乎不碰食用油，肉也吃得很少，接著體力逐漸下降，也就沒在運動，而這十幾二十年來低油、低蛋白的飲食，導致她肌肉量下降、免疫力變差、骨質密度下滑、皮膚失去彈性，也因體力衰退導致走路變慢。

所幸該女子在歷經三個月的飲食調整後，不只氣色紅潤、走路有力，還笑說：「我感覺自己年輕了5歲！」

李宜靜表示，根據世界衛生組織（WHO）與美國國家老化研究院（NIA）研究，蛋白質攝取不足會加速肌少症與功能退化，好油脂不足則會影響荷爾蒙、免疫、心血管健康。特別是在50歲後，肌肉量平均每年流失1–2%，再沒有補充及運動的情況下會流失得更快。換句話說，沒有肌肉和體力，長壽可能是更長時間的病痛。

李宜靜提醒，健康不是「吃得少」就好，身體需要的是足夠、均衡、能被用上的營養。她指出，健康的飲食原則有六點：「蛋白質要夠且多樣」、「好油脂如堅果、酪梨、橄欖油、深海魚油不能少」、「適量、低GI的碳水化合物」、「顏色多元的蔬果」、「每天補充1,500–2,000ml的水」，最後還要配合規律運動，才能將營養轉化成強健的肌肉與骨骼。

