快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

不吃紅肉、油炸…5旬「養生活教材」貌似80歲 醫曝關鍵：肌肉被掏空

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子長年養生飲食，卻忽略蛋白質、油脂的攝取，反而讓身體健康加速流失。示意圖／Ingimage
一名女子長年養生飲食，卻忽略蛋白質、油脂的攝取，反而讓身體健康加速流失。示意圖／Ingimage

不少人以為「吃得清淡」就是健康養生，但忽略蛋白質、油脂的攝取，反而讓身體健康加速流失。一名女子在年輕時就開始不吃紅肉、不碰油炸，連甜食都完全戒掉，儼然是旁人眼中「養生活教材」。然而，隨著年華老去，乾瘦的身形、皮薄包骨的手臂，不到60歲的她，身體狀況卻像7、80歲的樣子。

中醫師李宜靜在臉書粉專分享病例，該女子平時幾乎不碰食用油，肉也吃得很少，接著體力逐漸下降，也就沒在運動，而這十幾二十年來低油、低蛋白的飲食，導致她肌肉量下降、免疫力變差、骨質密度下滑、皮膚失去彈性，也因體力衰退導致走路變慢。

所幸該女子在歷經三個月的飲食調整後，不只氣色紅潤、走路有力，還笑說：「我感覺自己年輕了5歲！」

李宜靜表示，根據世界衛生組織（WHO）與美國國家老化研究院（NIA）研究，蛋白質攝取不足會加速肌少症與功能退化，好油脂不足則會影響荷爾蒙、免疫、心血管健康。特別是在50歲後，肌肉量平均每年流失1–2%，再沒有補充及運動的情況下會流失得更快。換句話說，沒有肌肉和體力，長壽可能是更長時間的病痛。

李宜靜提醒，健康不是「吃得少」就好，身體需要的是足夠、均衡、能被用上的營養。她指出，健康的飲食原則有六點：「蛋白質要夠且多樣」、「好油脂如堅果、酪梨、橄欖油、深海魚油不能少」、「適量、低GI的碳水化合物」、「顏色多元的蔬果」、「每天補充1,500–2,000ml的水」，最後還要配合規律運動，才能將營養轉化成強健的肌肉與骨骼。

運動 好油 中醫 養生 蛋白質 食用油

延伸閱讀

外食族當心！「吃錯油」恐引發慢性發炎 營養師揭緩解方法

搭計程車哪個位子最安全？女網友拒坐後排 竟是因為「這原因」

維生素C勝奇異果、檸檬 營養師曝「1水果」營養價值超高

摸機車座墊是性騷擾？律師提醒：「這些行為」通通踩線

相關新聞

不吃紅肉、油炸…5旬「養生活教材」貌似80歲 醫曝關鍵：肌肉被掏空

不少人以為「吃得清淡」就是健康養生，但忽略蛋白質...

國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，...

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

暑假接近尾聲，但下半年3大連假將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，花東訂房率超過平均值4成...

全國養雞協會指蛋價短期漲跌頻繁公平會應查 蛋商公會駁：市場機制

先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會7月底宣布，要拿回產地價的報價權，並於9月起開...

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、強陣風

中央氣象署下午14時02分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括雲林縣、彰化縣、南投縣、台中市，持續時間至15時0分。

國產水果變身創意甜點 將首登鳴日號免費體驗

農業部農糧署今天舉行「第2屆國產水果烘焙甜點創意競賽頒獎典禮」，運用產銷履歷驗證的10多種國產水果原料製成的甜點吸睛，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。