番薯DNA成功解密 有助增強糧食安全

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】破解番薯DNA！長期以來，番薯攜帶六組染色體的基因組具高度複雜性，並阻礙了番薯品種的培育改良。如今，研究團隊成功將其染色體序列進行組裝，並為品種研究和性狀定位建立清晰的框架，對於培育抗逆性作物及因應糧食安全挑戰至關重要。

破解六組染色體

《SciTechDaily》報導，番薯是全球數百萬人的主食，尤其是在撒哈拉以南非洲地區，其中，紅薯能夠抵禦極端氣候，對當地糧食安全至關重要。如今，科學家成功破解其複雜的基因組，並揭示其詳細的演化過程，作為指導未來作物改良的珍貴資源。

對此，相較於兩組遺傳染色體的人類，番薯攜帶六組染色體，這種稱為「六倍體」的情況使得解讀其基因組變得特別困難，長期以來阻礙番薯品種的培育改良。如今，美國博伊斯湯普森研究所張軍飛教授團隊克服了這項挑戰。

坦尚尼亞非洲紅薯

《Earth.com》報導，博伊斯湯普森研究所團隊致力於建立基因組資源，近期繪製出非洲紅薯品種「坦尚尼亞」的完整染色體圖譜，顯示其由厄瓜多野生品種和中美洲近緣品種混合培育而成。此外，該團隊組裝了所有六個基因組複製的染色體序列，並為品種研究和性狀定位建立清晰的框架。

事實上，該團隊利用最先進的DNA定序結合其他技術，首次完整解析「坦尚尼亞」的基因組，該品種因其抗病性和高乾物質含量而在非洲廣泛栽種。然而，要全面了解番薯的遺傳潛力，仍需對不同地區的多個品種進行解碼。

這項研究成果不僅是一個學術里程碑，也讓育種人員可以更有效識別決定產量、營養成分以及抗旱抗病等關鍵性狀的基因。

