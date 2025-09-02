布魯斯威利失智又失語 醫曝一招發覺是否失語

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
70歲的好萊塢知名影星布魯斯威利3年前被診斷罹患額顳葉型失智症，更出現語言方面問題，聯新國際醫院神經內科醫師王景益表示，額顳葉型失智症會影響到語言，更進一步則是行為。圖／聯新國際醫院提供

70歲的好萊塢知名影星布魯斯威利，3年前被診斷罹患額顳葉型失智症，且同時被發現出現失語症，聯新國際醫院神經內科醫師王景益表示，額顳葉型失智症會影響到語言，若發現家人漸漸出現語言表達問題，可透過核磁共振檢查釐清病因，一旦出現失語症，初期可接受語言治療，避免疾病惡化

王景益表示，簡單描述失智症的病況，即為大腦功能退化，大腦掌管行為、語言、認知等多個區域，退化型的阿茲海默症，腦部退化的區域在靠近腦中央，會導致患者出現記憶變差、認知功能出現障礙等，當患者出現失語症狀，顯示腦部退化的區域已經靠近到頭骨。

不過，不是每一種失語的表現，背後的成因都是「失智症」。王景益說，如果突然出現語言表達困難，應先懷疑是否是腦中風，若非急性，而是漸漸出現愈來愈不愛講話或講話不流利、意圖難以表達，使他人難以理解，就需懷疑可能是額顳葉型失智症，此部分可透過腦部核磁共振檢查幫助診斷。

王景益說，額顳葉型失智症從發生到出現症狀動輒10年左右，如果額顳葉型失智症的症狀一旦出現，退化速度將非常快速，因此，患者的親友需要格外注意，失智患者的語言表達能力，如果早期發現，還可以透過語言治療延緩惡化。

王景益說，臨床上雖然已有失智藥物問世，但僅針對極早期的阿茲海默症的患者，額顳葉型失智症目前尚未有效的延緩藥物可以治療；阿茲海默症的病因主要是類澱粉沉積，額葉顳葉失智症則是Tau蛋白沉積，現有雖然有開發單株抗體藥物，但尚未證實是否具有療效。

預防失智症的發生，王景益說，維持健康生活型態相當重要，不過也要注意，若家人帶有失智基因，罹患失智的風險將高於一般人達3成。

布魯斯威利被爆至今失智3年，家人將他送到專業機構照顧，卻被網友們批評「冷血」。王景益認為，失智症患者的情緒起伏大，且失能的狀況會愈來愈顯著，以額葉顳葉型失智患者為例，病情若持續惡化，恐出現隨地大小便等不受控的行為。

王景益說，布魯斯威利的太太年紀也不小，加上布魯斯威利的身形較高大，若家屬照顧能力有限，送往專業機構照顧可能會是較為適當的選擇，但仍需依照各個家庭的經濟能力、照顧能力等做出適當的選擇。

