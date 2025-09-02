觀光署推低碳旅遊 逾170項優惠方案搶客
交通部觀光署推動低碳旅遊，攜手國營台灣鐵路股份有限公司、高鐵與旅宿業者推出超過170項優惠方案，其中入住永續標章認證旅宿可換台鐵便當或禮賓室使用券，高鐵則另推優惠。
觀光署今天舉行記者會表示，以台灣旅宿網為平台，建立「住宿X低碳運具」專區，提供結合雙鐵與旅宿低碳旅遊訊息。
交通部次長林國顯接受媒體聯訪表示，這是開放市場，希望活動推出後帶動商機，目前台鐵與高鐵旅遊已很盛行，希望促進旅客離峰時段出遊。
台鐵表示，今年取得環境部審核通過自強、莒光及區間/區間快車種旅客運輸服務碳足跡標籤使用權，以台鐵便當、禮賓室及觀光列車優惠鼓勵旅客實踐低碳旅行，旅客入住指定永續標章認證旅宿可換台鐵便當或禮賓室使用券，並推搭配永續標章旅宿觀光列車行程等。
台灣高速鐵路股份有限公司說，取得旅客運輸服務產品類別碳標籤已10年，均達減碳量3%以上，推出高鐵飯店聯票永續專案，讓旅客加購車票可享平日78折，假日85折等，今年上半年永續專案共6.8萬人使用。
觀光署表示，為鼓勵旅客搭大眾運輸出遊，也提供台灣好行、台灣觀巴等服務，推出結合旅宿套票優惠或套裝行程，鼓勵旅客探索台灣。
