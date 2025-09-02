台灣設計展10月前進彰化 展區揭隱形冠軍產業

台灣設計展10月首度前進彰化，將以彰化市、鹿港鎮以及彰南為3大舞台，以設計讓人認識彰化百工百業，其中彰南展區還將展出大眾所不熟悉的彰化隱形冠軍產業。

2025台灣設計展由經濟部及彰化縣政府共同辦理，並由台灣設計研究院執行，團隊2年前就進場，期望不只是打造1場展覽，而是以設計帶動新思維，打造城市品牌。今年主題訂為「彰化行」，參與團隊創下台灣設計展歷年之最，共有超過700名設計師參與其中，台北場展前記者會今天上午舉行。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，以地理環境來看彰化，既是國道一號、三號的會合處，也是山線與海線的會合處，南來北往的交通樞紐便代表會有深厚人文，並聚集文化產業發展，像是歷史古蹟、工藝傳承、花卉園藝發展等，加上新興產業發展等元素，可預期台灣設計展在彰化的精彩。

彰化縣長王惠美表示，「彰化行」的「行」是邀請大家來走走，也是代表彰化百工百業的「行」。此次透過台灣設計展希望讓大家對彰化擁有更深的印象，彰化有許多隱形冠軍，像田尾是「花的故鄉」，台灣約有1/2花卉產自彰化，相比過去以大面積園藝方式展現，此次透過設計會讓場域不同，讓民眾一同參與。

田尾此次列入「彰南」展區，預計以田尾公路花園及彰化國際展覽中心作為無邊界開放式展覽場域。在彰化國際展覽中心更推出「冠軍行」主題展示，呈現在地產業實力。

彰化展區部分，將以縣市圖書館、藝術館、縣市美術館以及武德殿為核心，並串聯中興莊眷村文化園區及高賓閣。鹿港展區主題展區則坐落於鹿江國際中小學、亞太鹿港渡假村集會堂及鹿港公會堂。

2025台灣設計展將在10月10日至10月26日於彰化登場。

