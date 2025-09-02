台中環保局首度攜手愛買 10件二手童書、玩具兌換5000綠點
台中市環保局首度與愛買量販店水湳店合作，9月22日至10月20日舉辦「「玩具不打烊 書香再啟航」活動，設置不用品回收據點，鼓勵民眾將閒置、適合國小以下學生的二手書籍或二手玩具物品合計10件，交付回收即可兌換環保綠點5000點，每人每日限兌換2次，點數有限換完為止。
環保局提醒，這次活動在愛買水湳店服務台舉辦，另首周星期五下午1時至4時於愛買水湳店的環保局活動攤位上更有加碼好禮送 ，邀請市民朋友踴躍參加，共同響應循環行動；更多活動訊息請關注「台中好環保」臉書或環保局資源回收網查詢。
環保局長陳宏益表示，台中市積極建構多元的二手物品交換及展售管道，例如環保局的「寶之林」及「清淨園區」二手物品展售中心，提供書籍、服飾、玩具及家飾品等展售，「寶之林」更提供小家電及家具的修繕與展售；，環保局也不定期舉辦二手市集活動，鼓勵市民以實際行動支持綠色消費。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言