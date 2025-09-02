台中環保局首度攜手愛買 10件二手童書、玩具兌換5000綠點

台中市環保局首度與愛買量販店水湳店合作，9月22日至10月20日舉辦「「玩具不打烊 書香再啟航」活動，設置不用品回收據點，鼓勵民眾將閒置、適合國小以下學生的二手書籍或二手玩具物品合計10件，交付回收即可兌換環保綠點5000點，每人每日限兌換2次，點數有限換完為止。

環保局提醒，這次活動在愛買水湳店服務台舉辦，另首周星期五下午1時至4時於愛買水湳店的環保局活動攤位上更有加碼好禮送 ，邀請市民朋友踴躍參加，共同響應循環行動；更多活動訊息請關注「台中好環保」臉書或環保局資源回收網查詢。

環保局長陳宏益表示，台中市積極建構多元的二手物品交換及展售管道，例如環保局的「寶之林」及「清淨園區」二手物品展售中心，提供書籍、服飾、玩具及家飾品等展售，「寶之林」更提供小家電及家具的修繕與展售；，環保局也不定期舉辦二手市集活動，鼓勵市民以實際行動支持綠色消費。

