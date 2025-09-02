國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，剩餘8條南部地區中、長途國道客運路線，9月8日起將由統聯客運公司接駛，民行服務不受影響。

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條路線經交通部公路局要求優先整併，包含高墾線9117、9127、9188、9189等4路線，8月31日起確定由高雄客運及屏東客運接手營運，而1773屏東-恆春、1780屏東-佳冬-枋寮等2路線，則由屏東客運接手營運。

公路局今指出，國光客運因公司營運考量申請停駛1838台北-高雄、1837台北-台南、872台中-高雄、1836台北-新營、1839台北-屏東、1873台中-屏東、1871台中-台南及1862桃園-高雄等8條南部地區中、長途國道客運路線，經審查及確認後續接駛規畫陳報交通部同意後，自9月8日起將由統聯客運接駛，民行服務不受影響。

公路局進一步表示，統聯客運公司接駛後在1838台北-高雄、1837台北-台南、1872台中-高雄、1836台北-新營、1839台北-屏東、1873台中-屏東等6條路線仍維持原服務班次。

另1871台中-台南及1862桃園-高雄，經該公司檢視載客數及考量與同路廊路線重疊，初期將依平、假日尖峰時段開行必要需求班次，視民眾需求再機動增班。

同時，公路局也協調和欣客運同路廊路線，包含7500台北-台南、7513台北-高雄、7505板橋-台南及7512新營-高雄，配合每日增開單向1至10班不等，整體同路廊路線的服務，運能尚屬充裕。

公路局表示，有關上述相關乘車資訊將在沿線各場站、國光客運、統聯客運及和欣客運官網，以及公路局iBus APP等管道發布。

此外，國光客運原發行的預售套票，乘客如有退票需求，即日起於該公司全台各站皆可辦理退票，公路局已協調本次退票將依票面金額全額退費，另不加收任何手續費及工本費用。

若為使用信用卡購票者，請攜帶原卡片至櫃台辦理退票，另該公司車票不得轉換使用於其他客運業者，如有任何疑問，民眾可電洽該公司客服專線0800-010-138或各車站服務人員。

公路局表示，近年由於高鐵及台鐵陸續增班，加上民眾乘車習慣改變且客運駕駛嚴重缺員，以致整體國道客運路線市場經營困難，未來會持續協助業者進行路線優化及瘦身改善，針對替代度高且嚴重虧損的路線及場站檢討改善方案，以兼顧民行權益及提高客運路線營運效率。

