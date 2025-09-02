快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國光客運將停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，剩餘8條南部地區中、長途國道客運路線，9月8日起將由統聯客運公司接駛，民行服務不受影響。聯合報系資料照
國光客運將停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，剩餘8條南部地區中、長途國道客運路線，9月8日起將由統聯客運公司接駛，民行服務不受影響。聯合報系資料照

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，剩餘8條南部地區中、長途國道客運路線，9月8日起將由統聯客運公司接駛，民行服務不受影響。

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條路線經交通部公路局要求優先整併，包含高墾線9117、9127、9188、9189等4路線，8月31日起確定由高雄客運及屏東客運接手營運，而1773屏東-恆春、1780屏東-佳冬-枋寮等2路線，則由屏東客運接手營運。

公路局今指出，國光客運因公司營運考量申請停駛1838台北-高雄、1837台北-台南、872台中-高雄、1836台北-新營、1839台北-屏東、1873台中-屏東、1871台中-台南及1862桃園-高雄等8條南部地區中、長途國道客運路線，經審查及確認後續接駛規畫陳報交通部同意後，自9月8日起將由統聯客運接駛，民行服務不受影響。

公路局進一步表示，統聯客運公司接駛後在1838台北-高雄、1837台北-台南、1872台中-高雄、1836台北-新營、1839台北-屏東、1873台中-屏東等6條路線仍維持原服務班次。

另1871台中-台南及1862桃園-高雄，經該公司檢視載客數及考量與同路廊路線重疊，初期將依平、假日尖峰時段開行必要需求班次，視民眾需求再機動增班。

同時，公路局也協調和欣客運同路廊路線，包含7500台北-台南、7513台北-高雄、7505板橋-台南及7512新營-高雄，配合每日增開單向1至10班不等，整體同路廊路線的服務，運能尚屬充裕。

公路局表示，有關上述相關乘車資訊將在沿線各場站、國光客運、統聯客運及和欣客運官網，以及公路局iBus APP等管道發布。

此外，國光客運原發行的預售套票，乘客如有退票需求，即日起於該公司全台各站皆可辦理退票，公路局已協調本次退票將依票面金額全額退費，另不加收任何手續費及工本費用。

若為使用信用卡購票者，請攜帶原卡片至櫃台辦理退票，另該公司車票不得轉換使用於其他客運業者，如有任何疑問，民眾可電洽該公司客服專線0800-010-138或各車站服務人員。

公路局表示，近年由於高鐵及台鐵陸續增班，加上民眾乘車習慣改變且客運駕駛嚴重缺員，以致整體國道客運路線市場經營困難，未來會持續協助業者進行路線優化及瘦身改善，針對替代度高且嚴重虧損的路線及場站檢討改善方案，以兼顧民行權益及提高客運路線營運效率。

國光客運

延伸閱讀

營運不到1年爆合約糾紛！台中雙層觀光巴士、觀光餐車停駛

國光客運6路線停駛 高雄客運、屏東客運接手

國光客運月底停駛南部4路線 嘉義站面臨雙鐵競爭突圍求生

不堪虧損…國光客運4路線停駛 8月31日起由高雄、屏東客運接手

相關新聞

國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，...

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

暑假接近尾聲，但下半年3大連假將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，花東訂房率超過平均值4成...

熱帶系統恐發展 氣象署：周末到下周一花東、南部有短暫雨機率

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，未來一周天氣炎熱，中午之後有午後雷陣雨。周末到下周初期受南方雲系影響，花東及恆春半島甚...

菲律賓「國民沾醬」香蕉醬含違規染料 3批越南鮮榴槤農藥超標銷毀

從越南輸入的「越南鮮榴槤」，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，此次總計有3批自越南輸...

7日深夜至8日凌晨月全食全台可見 兩表看月全食各階段

中央氣象署上午指出，今年9月7日深夜至9月8日凌晨將出現月全食的天文現象，在天候條件許可下，自9月7日23時27分起，台...

觀光署推低碳旅遊 逾170項優惠方案搶客

交通部觀光署推動低碳旅遊，攜手國營台灣鐵路股份有限公司、高鐵與旅宿業者推出超過170項優惠方案，其中入住永續標章認證旅宿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。