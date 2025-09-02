墾丁國家公園攜手明台產險 推動海洋生態復育

快訊

中央社／ 台北2日電

內政部國家公園署墾丁國家公園管理處與明台產物保險公司今天簽署「海洋生態復育」合作備忘錄，雙方將共同推動珊瑚復育與海草復育等保育行動，具體落實永續發展與企業ESG精神。

內政部國家公園署署長王成機、墾丁國家公園管理處長陳乾隆、明台產物保險股份有限公司代理總經理唐世澤等人出席「墾丁國家公園海洋生態復育」合作備忘錄簽署儀式。

王成機表示，珊瑚礁生態系是海洋中生產力最高、生物量最豐富的系統，但極為脆弱。墾管處近40年科學監測與調查顯示，墾丁海域珊瑚群聚對熱浪、颱風、強降雨等擾動高度敏感，易白化死亡並改變底棲生物組成與整體生態結構。這次與明台產險合作即是利用科學基礎，導入民間資源與力量，推動主動復育與保育示範，成為保護自然與氣候調適的重要實踐。

王成機強調，這場儀式為海洋保育樹立新的合作典範，更象徵台灣在永續發展道路的堅定步伐。保育行動從此刻出發，邀請更多關注地球未來的力量，一同加入，與國家公園並肩守護這片藍色國土。

陳乾隆表示，海洋復育刻不容緩，期待與企業共同打造永續海洋，簽署備忘錄象徵跨領域合作，在永續發展道路上，攜手打造海洋保育發展的新未來。唐世澤說，明台產險願意為守護海洋生態盡一份力量。

復育 永續 國家公園

