偏鄉守護神！健保署擴大全人整合照護 龐一鳴：全國9地點3萬人受惠
衛福部健保署今年起推動「全人整合照護執行方案」並擴大試辦，目前於全國7縣市、9個區域展開試辦。健保署代理署長龐一鳴說，今年擴大試辦區域包括包括花蓮縣秀林鄉、連江縣北竿鄉、桃園市復興鄉等，今年計畫共編列3億元，受惠人數達3萬人，並期望從偏鄉推廣到都會區。
衛福部次長林靜儀、健保署代理署長龐一鳴今參與「APEC建構以人為中心的整合式健康照護工作坊」，對於全人整合照護，林靜儀說，全人整合照護是以病人為中心，並以病人及家庭需求為主共同照護，不僅提升照顧量能，更提升照顧品質。
「全人整合照護執行方案」特別重視照顧偏鄉居民，今年共編列預算3億元，於全國7縣市、9個試辦區域。龐一鳴說，擴大試辦計畫區域，包括花蓮縣秀林鄉、連江縣北竿鄉、桃園市復興鄉，以及高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區，與嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣大同鄉、南投縣信義鄉，預計匡定照護人數約3萬人。
龐一鳴指出，花蓮縣秀林鄉居民約有7000多人，於2022年開始試辦「全人整合照護執行方案」，為最早試辦區域且佈局許久，家戶建檔等配套措施相對完善，並配合當地政府、衛生所等，目前其他區域也正著步整合資源。
偏鄉地區的全人整合照護執行方案，還需結合AI科技。龐一鳴說，花蓮縣秀林鄉是全國試辦電子處方箋使用率最高的地區，同時搭配遠距醫療，期望全人整合照護從偏鄉推廣到都會區。目前也正積極針對「健保行動快易通」(健保APP）逐步擴充AI功能，如糖尿病、血脂管理等疾病預測，現在全國2300萬人已有1000多萬人下載APP，約每2人就有1人，歡迎民眾持續下載、更新使用。
花蓮縣秀林鄉衛生所主任田惠文說，秀林鄉是全國最大的山地鄉，全人整合照護執行方案為整合各醫療資源，建立「全人、全戶、全隊、全程及全健康」人的「五全照護」，以結合照顧者的文化背景，提供病人、家人完整的照護模式，並透過改變生活型態，加以控制糖尿病等慢性疾病。
