快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

偏鄉守護神！健保署擴大全人整合照護 龐一鳴：全國9地點3萬人受惠

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署代理署長龐一鳴說，「全人整合照護執行方案」特別重視照顧偏鄉居民，今年共編列預算3億元，於全國7縣市、9個試辦區域，受惠人數約3萬人。記者沈能元／攝影
衛福部健保署代理署長龐一鳴說，「全人整合照護執行方案」特別重視照顧偏鄉居民，今年共編列預算3億元，於全國7縣市、9個試辦區域，受惠人數約3萬人。記者沈能元／攝影

衛福部健保署今年起推動「全人整合照護執行方案」並擴大試辦，目前於全國7縣市、9個區域展開試辦。健保署代理署長龐一鳴說，今年擴大試辦區域包括包括花蓮縣秀林鄉、連江縣北竿鄉、桃園市復興鄉等，今年計畫共編列3億元，受惠人數達3萬人，並期望從偏鄉推廣到都會區。

衛福部次長林靜儀、健保署代理署長龐一鳴今參與「APEC建構以人為中心的整合式健康照護工作坊」，對於全人整合照護，林靜儀說，全人整合照護是以病人為中心，並以病人及家庭需求為主共同照護，不僅提升照顧量能，更提升照顧品質。

「全人整合照護執行方案」特別重視照顧偏鄉居民，今年共編列預算3億元，於全國7縣市、9個試辦區域。龐一鳴說，擴大試辦計畫區域，包括花蓮縣秀林鄉、連江縣北竿鄉、桃園市復興鄉，以及高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區，與嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣大同鄉、南投縣信義鄉，預計匡定照護人數約3萬人。

龐一鳴指出，花蓮縣秀林鄉居民約有7000多人，於2022年開始試辦「全人整合照護執行方案」，為最早試辦區域且佈局許久，家戶建檔等配套措施相對完善，並配合當地政府、衛生所等，目前其他區域也正著步整合資源。

偏鄉地區的全人整合照護執行方案，還需結合AI科技。龐一鳴說，花蓮縣秀林鄉是全國試辦電子處方箋使用率最高的地區，同時搭配遠距醫療，期望全人整合照護從偏鄉推廣到都會區。目前也正積極針對「健保行動快易通」(健保APP）逐步擴充AI功能，如糖尿病、血脂管理等疾病預測，現在全國2300萬人已有1000多萬人下載APP，約每2人就有1人，歡迎民眾持續下載、更新使用。

花蓮縣秀林鄉衛生所主任田惠文說，秀林鄉是全國最大的山地鄉，全人整合照護執行方案為整合各醫療資源，建立「全人、全戶、全隊、全程及全健康」人的「五全照護」，以結合照顧者的文化背景，提供病人、家人完整的照護模式，並透過改變生活型態，加以控制糖尿病等慢性疾病。

健保署 龐一鳴

延伸閱讀

食藥署長一句「在日本吃得很開心」惹議 林靜儀自嘲：我失言更多吧

羅一鈞代理疾管署長 健保署龐一鳴代掌

媽媽餵爭議 林靜儀：沒必要用錯誤資訊恐嚇媽媽們

參與罷免立委顏寬恒「中二解顏」總部開幕 林靜儀：情緒支援是必要的

相關新聞

國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，...

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

暑假接近尾聲，但下半年3大連假將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，花東訂房率超過平均值4成...

熱帶系統恐發展 氣象署：周末到下周一花東、南部有短暫雨機率

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，未來一周天氣炎熱，中午之後有午後雷陣雨。周末到下周初期受南方雲系影響，花東及恆春半島甚...

菲律賓「國民沾醬」香蕉醬含違規染料 3批越南鮮榴槤農藥超標銷毀

從越南輸入的「越南鮮榴槤」，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，此次總計有3批自越南輸...

7日深夜至8日凌晨月全食全台可見 兩表看月全食各階段

中央氣象署上午指出，今年9月7日深夜至9月8日凌晨將出現月全食的天文現象，在天候條件許可下，自9月7日23時27分起，台...

觀光署推低碳旅遊 逾170項優惠方案搶客

交通部觀光署推動低碳旅遊，攜手國營台灣鐵路股份有限公司、高鐵與旅宿業者推出超過170項優惠方案，其中入住永續標章認證旅宿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。