淨零減碳新趨勢 雙鐵與旅宿業共推低碳旅遊

永續旅遊已成為現今全球旅遊趨勢，交通部2日領軍觀光署與台鐵公司與台灣高鐵辦理「好行好宿 快樂揪你—交通部領航 雙鐵x旅宿 低碳旅遊」記者會，公佈超過170個「行X宿」優惠方案，鼓勵國人以既低碳又優惠的方式規劃出遊。此外，觀光署表示，國內已超過200家業者有取得永續或者是環保標章。

觀光署以「台灣旅宿網」為推廣平台，建立「住宿X低碳運具」專區，提供結合雙鐵與旅宿的低碳旅遊優惠資訊，目前已有超過170個多元優惠方案，並於旅館的快速搜尋條件中，增加「永續旅遊」選項，方便民眾選擇取得永續認證、環保標章的旅宿。

台鐵公司於今年取得環境部審核通「自強」、「莒光」及「區間/區間快」3車種之旅客運輸服務碳足跡標籤使用權，並以「經典的台鐵便當、舒適的禮賓室及深度探索風光的觀光列車」之三大亮點優惠，鼓勵旅客實踐低碳旅行，凡旅客搭乘對號列車，入住永續標章認證旅宿，可擇一兌換臺鐵便當或禮賓室使用抵用券。此外，更有精選的觀光列車行程，如鳴日號、海風號、山嵐號及環島之星等，結合特色旅遊體驗、在地文化及食材與永續旅宿，賦予旅客截然不同的鐵道之旅。

台灣高鐵取得旅客運輸服務產品類別碳標籤已十年有成，均達成減碳量3%以上的承諾，獲得減量標籤證書，以「高鐵飯店聯票—永續美好 慢遊台灣」專案吸引旅客，旅客可同時完成車票與住宿的預訂。透過合作旅宿官網訂房，可享加購平日 78 折、假日85折起的車票專屬優惠，除此之外，更推出會員手機取票加碼贈點及抽獎活動，獎項包含萬元住宿券、高鐵半價乘車券等多項好禮。

觀光署亦提供「台灣好行」及「台灣觀巴」便捷的大眾交通服務，台灣好行推出結合旅宿的套票優惠、台灣觀巴則推出套裝優惠行程，以優質及精緻化遊程，引導旅客深度旅遊，鼓勵民眾以低碳方式探索臺灣。

交通部次長林國顯指出，雙鐵旅遊已經相當盛行，目前最主要的還是要透過降低離峰與尖峰之間的差距，讓旅遊不在人擠人這樣對旅宿業跟雙鐵及消費者都比較好，

台灣高鐵資深副總經理顏昭立指出，減碳旅遊在台灣確實有越來越蓬勃的趨勢，台灣高鐵本來就是低碳環保的交通工具，我們再透過加值的服務，像是旅宿業以及把中間的接駁接起來的話，對於旅客吸引力就會變高。

台鐵公司總經理馮輝昇指出，在推動鐵道觀光旅遊字108年營收額度已經成長三倍，現在人次相對一般旅遊來說還是相對低，因此也可預估未來的鐵道觀光旅遊還有成長力道。

林國顯也提到，先前高鐵剛開始的時候，很多人認為高鐵將吸引走台鐵的客源，不過就以目前的狀況來看，從雙鐵的數據來看，比起高鐵通車前我國搭乘雙鐵的旅客已經成長20萬人次左右。

觀光署副署長黃荷婷指出，在旅宿業部分也有超過200家業者有取得永續或者是環保標章，另外也導入的1千多家業者使用節能措施，這些都有助於旅宿業減少碳排。

交通部表示永續轉型為觀光政策的重點方向，政府部門將持續運用旅宿網、社群平台等多元方式，推動低碳旅遊優惠或行銷活動、永續旅宿的獎勵措施，讓低碳旅遊成為全民共識與日常選擇，共同邁向永續未來。

