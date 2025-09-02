快訊

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
統計3大連假前1個月訂房率，花東訂房率超過平均值4成3至4成5，是繼去年0403大地震之後的創新高，而雲嘉南地區因水災影響其訂房率低於平均值。聯合報系資料照
暑假接近尾聲，但下半年3大連假將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，花東訂房率超過平均值4成3至4成5，是繼去年0403大地震之後的創新高，而雲嘉南地區因水災影響其訂房率低於平均值。

9、10月接連遇到教師節、中秋節、國慶日、光復節等連假，雙鐵日前均已開賣前3連假的車票，而針對3大連假全台訂房率情況，黃荷婷說，教師節連假是今年才開始，而往年中秋節連假訂房率都較低，因為民眾多偏好待在家中烤肉或1日遊。

但觀察連假前1個月的訂房率，黃荷婷表示，3大連假平均住房率為4成3至4成5，其中，花東地區訂房率高於平均，盡管還不到4成5，但已創下繼去年0403大地震之後的最高訂房率；另外，苗栗地區訂房率也很高。

反觀過去同樣為熱門旅遊地點的雲嘉南地區，今年受到嚴重水災影響，導致訂房率低於平均值。黃荷婷強調，台南訂房率仍非常高，但以雲嘉南地區過去訂房率相比，今年確實比較低，後續觀光署也會加強雲嘉南觀光量能，吸引更多觀光客前往旅遊。

訂房 連假 教師節

