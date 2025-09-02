10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署上午11時40分針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市等10縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(2)日新竹至台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

