快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

10縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
10縣市大雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照片
10縣市大雨特報，恐一路下到晚上。聯合報系資料照片

中央氣象署上午11時40分針對新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市等10縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(2)日新竹至台南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

延伸閱讀

9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

午後雷陣雨來了 桃園至雲林+南投8縣市大雨特報 影響至晚上

雨區擴大！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

慎防冰雹！15縣市大雨特報 午後大雷雨開炸 國家級警報區域曝

相關新聞

國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，...

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

暑假接近尾聲，但下半年3大連假將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，花東訂房率超過平均值4成...

熱帶系統恐發展 氣象署：周末到下周一花東、南部有短暫雨機率

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，未來一周天氣炎熱，中午之後有午後雷陣雨。周末到下周初期受南方雲系影響，花東及恆春半島甚...

菲律賓「國民沾醬」香蕉醬含違規染料 3批越南鮮榴槤農藥超標銷毀

從越南輸入的「越南鮮榴槤」，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，此次總計有3批自越南輸...

7日深夜至8日凌晨月全食全台可見 兩表看月全食各階段

中央氣象署上午指出，今年9月7日深夜至9月8日凌晨將出現月全食的天文現象，在天候條件許可下，自9月7日23時27分起，台...

觀光署推低碳旅遊 逾170項優惠方案搶客

交通部觀光署推動低碳旅遊，攜手國營台灣鐵路股份有限公司、高鐵與旅宿業者推出超過170項優惠方案，其中入住永續標章認證旅宿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。