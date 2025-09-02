影／宜蘭海岸規畫設置風機 居民抗議呼籲政院保護美麗海岸
台亞風能旗下宜風電力股份有限公司將在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮規畫設置十四部風力發電機，原定於本年9月2日舉辦之說明會，因地方民意強烈反對而取消，宣稱說明會「延期舉行」。
民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠與宜蘭鄉親，上午前往行政院大門前舉行「台亞風機滾蛋 守住宜蘭海岸」記者會，抗議宜風電力將在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮規畫設置十四部風力發電機並遞交陳情書，請行政院傾聽地方民意，保護宜蘭美麗海岸，要求台亞風能停止開發。陳琬惠表示，民進黨政府推行的能源政策錯誤，光電與風機設施不斷蠶食台灣的農漁空間與自然環境，地方居民卻要承擔環境破壞與健康風險，並強調要在宜蘭海岸線插上風機，是對家園與生態的嚴重傷害，宜蘭人絕不會容忍。
