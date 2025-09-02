快訊

熱帶系統恐發展 氣象署：周末到下周一花東、南部有短暫雨機率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周天氣炎熱。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣炎熱。圖／中央氣象署提供

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，未來一周天氣炎熱，中午之後有午後雷陣雨。周末到下周初期受南方雲系影響，花東及恆春半島甚至南部地區有短暫雨機率。

伍婉華表示，目前在菲律賓東方海面的低氣壓預估會向北移，朝琉球東方海面再向日本移動，發展不會很快，但北上向日本靠近過程中，強度會慢慢增強，提醒周四周五要到日本的民眾需注意天氣影響；是否增強為熱帶性低氣壓或颱風，氣象署會持續觀察。

伍婉華指出，此低壓北上後，菲律賓東方海面中依舊會有熱帶系統發展，預估下個比較成熟系統發展出來，綜觀各預測模式，此熱帶系統會往西到菲律賓再到南海，熱帶系統移動中，也就是周末到下周初期，雲系及水氣可能會影響台灣南端陸地。如果發展，氣象署會密切注意。

在降雨方面，伍婉華指出，今天中部以北上午會有零星短暫降雨機率，周三及周四其他地區除了恆春半島有短暫降雨機率，午後西半部及東半部山區有午後雷陣雨，且容易出現局部大雨。周六起受南方雲系漸漸接近影響，花東及恆春半島有短暫雨機率，其他地區午後雷陣雨，除了花東地區，下周日及周一甚至南部地區也有短暫雨機率，中部地區及東北部山區有午後陣雨。

溫度方面，伍婉華指出，這段時間天氣都很熱，西半部高溫都有約35度，部分地區達36度或以上。氣象署今天針對屏東發布黃色燈號高溫資訊，恐36度以上。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣炎熱，中午之後有午後雷陣雨。本報資料照片
未來一周天氣炎熱,中午之後有午後雷陣雨。本報資料照片

