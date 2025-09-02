菲律賓「國民沾醬」香蕉醬含違規染料 3批越南鮮榴槤農藥超標銷毀

從越南輸入的「越南鮮榴槤」，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，此次總計有3批自越南輸入的鮮榴槤，在邊境被檢出殘留農藥不合格，總共4萬5773.5公斤，須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，首批違規的輸入業者為「樂高蔬果國際有限公司」報驗的越南鮮榴槤，共1萬6000公斤，檢出殘留農藥滅達樂0.01ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅達樂為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm。

第二批是由輸入業者「橋蓮貿易有限公司」報驗的越南鮮榴槤，共1萬5283.5公斤，檢出殘留農藥亞托敏0.02ppm及撲克拉0.06ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑亞托敏及撲克拉的法規容許值皆為0.01ppm。

第三批是由輸入業者「龍鎧有限公司」報驗的越南鮮榴槤，共1萬4490公斤，檢出殘留農藥克美素0.01ppm，據「農藥殘留容許量標準」，生長調節劑克美素為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。鄭維智說，這三家輸入業者，在邊境維持逐批查驗，確保其安全衛生符合法規標準。

鄭維智說，食藥署統計，從114年2月25日至114年8月25日止，受理越南報驗的鮮榴槤，報驗批數為723批，檢驗不合格批數為19批，不合格率為2.6%，檢驗不合格原因為重金屬鎘及殘留農藥不合格。另外，自114年7月22日起至10月1日止，食藥署在邊境對越南報驗的鮮榴槤採逐批查驗，抽驗比例為100%。

除了鮮榴槤，此次不合格名單還包括3批菲律賓的香蕉醬，含有人工染料橙黃G。依據「食品安全衛生管理法」，屬未經中央主管機關許可之添加物，這3批菲律賓的香蕉醬在邊境必須退運或銷毀。

食藥署統計近半年，從114年2月25日至114年8月25日止，受理菲律賓報驗的調味醬，報驗批數為164批，檢驗不合格批數為3批，不合格率為1.8%，檢驗不合格原因為橙黃G不合格。從114年9月3日起至115年9月2日止，食藥署對菲律賓報驗的調味醬在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗著色劑合格後才可輸入。 越南輸入鮮榴槤，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。圖／食藥署提供

商品推薦