快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓「國民沾醬」香蕉醬含違規染料 3批越南鮮榴槤農藥超標銷毀

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
香蕉醬是菲律賓獨有的調味料，又被稱為「國民沾料」，食藥署今天公布3批輸入業者報驗的菲律賓香蕉醬，檢出人工染料「橙黃G」。圖／食藥署提供
香蕉醬是菲律賓獨有的調味料，又被稱為「國民沾料」，食藥署今天公布3批輸入業者報驗的菲律賓香蕉醬，檢出人工染料「橙黃G」。圖／食藥署提供

從越南輸入的「越南鮮榴槤」，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，此次總計有3批自越南輸入的鮮榴槤，在邊境被檢出殘留農藥不合格，總共4萬5773.5公斤，須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，首批違規的輸入業者為「樂高蔬果國際有限公司」報驗的越南鮮榴槤，共1萬6000公斤，檢出殘留農藥滅達樂0.01ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑滅達樂為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm。

第二批是由輸入業者「橋蓮貿易有限公司」報驗的越南鮮榴槤，共1萬5283.5公斤，檢出殘留農藥亞托敏0.02ppm及撲克拉0.06ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑亞托敏及撲克拉的法規容許值皆為0.01ppm。

第三批是由輸入業者「龍鎧有限公司」報驗的越南鮮榴槤，共1萬4490公斤，檢出殘留農藥克美素0.01ppm，據「農藥殘留容許量標準」，生長調節劑克美素為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.01ppm。鄭維智說，這三家輸入業者，在邊境維持逐批查驗，確保其安全衛生符合法規標準。

鄭維智說，食藥署統計，從114年2月25日至114年8月25日止，受理越南報驗的鮮榴槤，報驗批數為723批，檢驗不合格批數為19批，不合格率為2.6%，檢驗不合格原因為重金屬鎘及殘留農藥不合格。另外，自114年7月22日起至10月1日止，食藥署在邊境對越南報驗的鮮榴槤採逐批查驗，抽驗比例為100%。

除了鮮榴槤，此次不合格名單還包括3批菲律賓的香蕉醬，含有人工染料橙黃G。依據「食品安全衛生管理法」，屬未經中央主管機關許可之添加物，這3批菲律賓的香蕉醬在邊境必須退運或銷毀。

食藥署統計近半年，從114年2月25日至114年8月25日止，受理菲律賓報驗的調味醬，報驗批數為164批，檢驗不合格批數為3批，不合格率為1.8%，檢驗不合格原因為橙黃G不合格。從114年9月3日起至115年9月2日止，食藥署對菲律賓報驗的調味醬在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗著色劑合格後才可輸入。

越南輸入鮮榴槤，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。圖／食藥署提供
越南輸入鮮榴槤，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。圖／食藥署提供

延伸閱讀

職棒假球首腦「雨刷」桃機被拘提 每月飛越南疑涉水房洗錢

林佳龍到訪後 大陸對菲律賓發布領事及留學預警

食品大廠自陸輸入八角粉驗出致癌蘇丹色素 170公斤邊境銷毀

中國進口八角粉含違法蘇丹色素 170公斤邊境銷毀

相關新聞

國光客運再停駛8條南部中長途路線 9月8日統聯客運接手

國光客運目前全台有62條路線，由於公司不堪虧損，擬停駛14條路線，其中6條確定由高雄、屏東客運接手，交通部公路局今表示，...

3大連假將至...花東訂房率創新高 雲嘉南1原因低於水準

暑假接近尾聲，但下半年3大連假將至，交通部觀光署副署長黃荷婷指出，觀察連假1個月前的訂房率狀況，花東訂房率超過平均值4成...

熱帶系統恐發展 氣象署：周末到下周一花東、南部有短暫雨機率

中央氣象署簡任技正伍婉華上午指出，未來一周天氣炎熱，中午之後有午後雷陣雨。周末到下周初期受南方雲系影響，花東及恆春半島甚...

菲律賓「國民沾醬」香蕉醬含違規染料 3批越南鮮榴槤農藥超標銷毀

從越南輸入的「越南鮮榴槤」，屢次在我國邊境驗出農藥、重金屬超標。食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，此次總計有3批自越南輸...

7日深夜至8日凌晨月全食全台可見 兩表看月全食各階段

中央氣象署上午指出，今年9月7日深夜至9月8日凌晨將出現月全食的天文現象，在天候條件許可下，自9月7日23時27分起，台...

觀光署推低碳旅遊 逾170項優惠方案搶客

交通部觀光署推動低碳旅遊，攜手國營台灣鐵路股份有限公司、高鐵與旅宿業者推出超過170項優惠方案，其中入住永續標章認證旅宿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。