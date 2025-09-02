聽新聞
台南第10例登革熱境外移入 首來台印尼學生確診
台南市政府衛生局今天公布台南市出現第10例登革熱境外移入病例，病患是首次來台印尼籍學生，在高雄小港機場入境時有發燒症狀，通報檢驗確診。
衛生局今天指出，台南市第10例登革熱境外移入病例是東區的印尼籍學生，8月31日首次來台，搭乘飛機從高雄小港機場入境時，因出現發燒症狀，機場篩檢站進行登革熱通報，昨天實驗室檢驗PCR陽性確診；台南市登革熱防治中心已動員防治、孳清及調查。
疾病管制署統計，截至昨天，國內累計150例登革熱境外移入病例，其中台南市10例，感染國家來源以印尼、越南、泰國及菲律賓為主。
