善用Google AI功能讓職場技能一鍵升級 3大應用全面提升工作生產力
進入AI世代，不想被淘汰就要讓AI為自己的職場技能加分！提升職場競爭力的秘訣其實就藏在你的辦公工具裡。Google近期在亞太地區舉辦了「Google Workspace Gen AI at Work」系列活動，透過實際應用案例，展示了生成式AI如何徹底改變我們的工作模式，簡單小技巧讓每個人都能成為職場上的AI高手。
Google Workspace憑藉其雲端原生、直覺簡潔及即時協作等優勢，是許多企業和個人的首選辦公方案。現在Google更進一步將其核心的AI技術，如 Gemini、Google Vids、NotebookLM等，深度整合到Gmail、文件、試算表等服務中。AI的導入將Google Workspace從單純的工具，轉變為能夠理解情境、自動化繁瑣流程的「智慧協作者」。
Google Workspace導入AI後，帶來了3大顯著優勢：首先是「無縫流暢的AI」，AI隨時待命，融入你的工作流程，提升效率並最大化投資報酬率。其次是「多模態內容創作」，在單一平台內生成腳本、圖片和影片，迎合新世代工作者的溝通習慣。最後則是「內建的安全與責任性」，所有功能都建立在安全、私密的基礎設施上，確保資料隱私與AI部署的可靠性。
3大AI應用方向全面提升工作生產力
在Google Workspace with Gemini的加持下，AI不再只是獨立的工具，而是能夠跨應用程式、跨介面提供持久且創新的協作體驗。
從「工具」到「智慧協作者」：自動化繁瑣流程
AI可以扮演你的貼身助理，自動處理重複性高的任務，讓你專注於更重要的工作。例如在Gmail中向Gemini說明收件匣清理需求，就能一鍵管理信箱。在Google文件中，「幫我潤飾」功能不只提供基本的文法與錯字修正，還會根據文件目標，主動提出寫作、內容和結構上的優化建議。
而在Google試算表裡，「幫我分析」功能則能讓Gemini自動分析資料並呈現重點洞察，省去自行編寫公式的麻煩。此外，Google Workspace Flows還能利用AI代理，自動執行跨應用程式的任務，將繁瑣的行政流程自動化，大幅提升工作效率。
打破「技能與語言」的壁壘：讓複雜任務普及化
AI也可以幫助你跨越技能和語言的障礙，讓專業知識的獲取和溝通變得前所未有地簡單。像是需要在數百份文件中尋找特定資訊時，Google雲端硬碟的「資料夾級別提問」功能，可直接與整個資料夾對話，將其視為一個整合的知識庫。而面對數十頁的外語PDF文件，雲端硬碟中的「PDF檔案摘要」功能，甚至能快速生成中文摘要。
加速「內容生成與再創造」：活化現有資產
只要腦中有想法，AI現在可賦予使用者更強大的內容創作能力，並轉化為更具影響力的新格式。在Google Vids中，只需輸入提示詞，就能利用Veo 3 AI影片生成模型，直接建立高品質、客製化的影片片段。而「將簡報轉換為影片」的功能，更能將你的簡報內容快速轉成影片，並自動生成腳本、旁白和動畫，大幅節省製作時間。此外，透過Imagen 4文字生成圖像技術，你也能在Google簡報中直接生成高解析度、細節豐富的圖像，讓視覺內容更具說服力。
Google Workspace與Gemini 的深度整合，不僅是技術的革新，更是工作模式的徹底轉變。除了上述功能，NotebookLM能夠有效彙整與分析內部資訊，成為組織智慧的最佳工具；而Gemini Gem則是個人化的增強功能，能夠根據特定領域或任務，客製化專屬的AI專家團隊。AI並非遙不可及，各種創新應用將逐步改變現代人的工作方式。
