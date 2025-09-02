快訊

開車夜間看不清？白內障可能是元兇！這些族群特別留意

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師李承雍提醒，養成健康生活習慣、定期檢查與及早就醫，是預防白內障惡化、守護視力的重要關鍵。圖/新竹台大分院提供
醫師李承雍提醒，養成健康生活習慣、定期檢查與及早就醫，是預防白內障惡化、守護視力的重要關鍵。圖/新竹台大分院提供

新竹55歲張姓工程師日前夜間長途駕車返鄉，發現對向車燈刺眼、視線模糊，甚至錯過交流道，原以為只是老花眼惡化，到新竹台大分院檢查後才發現，真正原因竟是「核硬化性白內障」，經手術植入人工水晶體後，他的視力明顯改善，不僅能安心駕駛，也重拾生活品質。

新竹台大分院醫師李承雍指出，白內障是因眼睛水晶體混濁所致，隨著年齡增加，水晶體結構逐漸改變，可能出現視力模糊、炫光、夜間視力減退、顏色變黃或雙影等症狀。其中，「核硬化性白內障」是最常見且與年齡密切相關的類型，若延誤治療，會嚴重影響生活及工作安全。

李承雍表示，除了老化外，高度近視也是重要風險因子。研究顯示，超過600度的高度近視者，罹患白內障及接受手術的比例明顯高於一般人。這是因為高度近視會改變眼球結構及水晶體代謝，造成氧化壓力升高與營養供應異常，使白內障更早發生。臨床上，甚至有40多歲的高度近視病人，已因水晶體混濁影響日常生活。

李承雍說，其他高風險族群也不可忽視，包括吸菸者，罹患風險為非吸菸者數倍、長期曝曬紫外線者，如戶外工作者、登山、釣魚、沙灘活動愛好者，還有糖尿病病人，尤其血糖控制不佳者，易出現快速進展型白內障、長期使用類固醇者，特別是口服與吸入型類固醇。

李承雍說明，目前沒有藥物能逆轉白內障，但良好生活習慣可延緩病程。例如：戒菸、避免過度日曬並配戴抗UV太陽眼鏡、控制血糖、減少不必要的類固醇使用，以及均衡飲食、多攝取富含抗氧化物的蔬果，這些都有助於降低眼球氧化壓力，維持水晶體透明度。

李承雍提醒，若有視力模糊、夜間駕駛困難、眼鏡度數頻繁更換卻無改善，或出現光暈、色彩變暗等症狀，應及早就醫並規律追蹤，才能守護清晰視界。

