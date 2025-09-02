聽新聞
去日本注意！賈新興：熱帶系統周四五恐影響四國、大阪至東京一帶
去日本旅遊要注意了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察9月3日於四國南方海面熱帶系統發展的狀況， 初步研判於4日至5日有影響四國、奈良、大阪、京都至東京一帶的趨勢。
最近天氣，賈新興指出，3日午後各地有局部短暫陣雨。4日午後桃園以南有局部短暫陣雨。5日午後桃園以南山區及高屏有零星短暫陣雨。6日午後山區、台南以南及台中以北有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。
賈新興指出，7日至8日於清晨台南以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。 9日午後西半部有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。10日午後桃園以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。11日山區有零星短暫陣雨。
短期氣候預測顯示，賈新興說，9月下旬至10月上旬台灣降雨有偏多雨的訊號，其中10月上旬宜蘭有明顯偏多雨的訊號。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
