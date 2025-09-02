快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

去日本注意！賈新興：熱帶系統周四五恐影響四國、大阪至東京一帶

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
最近天氣多雲到晴高溫炎熱，午後有局部雷陣雨。本報資料照片
最近天氣多雲到晴高溫炎熱，午後有局部雷陣雨。本報資料照片

去日本旅遊要注意了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察9月3日於四國南方海面熱帶系統發展的狀況， 初步研判於4日至5日有影響四國、奈良、大阪、京都至東京一帶的趨勢。 

最近天氣，賈新興指出，3日午後各地有局部短暫陣雨。4日午後桃園以南有局部短暫陣雨。5日午後桃園以南山區及高屏有零星短暫陣雨。6日午後山區、台南以南及台中以北有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。

賈新興指出，7日至8日於清晨台南以南沿海有零星短暫雨，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。 9日午後西半部有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。10日午後桃園以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。11日山區有零星短暫陣雨。 

短期氣候預測顯示，賈新興說，9月下旬至10月上旬台灣降雨有偏多雨的訊號，其中10月上旬宜蘭有明顯偏多雨的訊號。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興 天氣動態

延伸閱讀

去日本旅遊注意！賈新興：周三起四國南方海面恐有熱帶擾動發展

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：未來10天季風低壓活躍

又有颱風將生成？賈新興預期下周有2熱帶系統發展

賈新興：今明兩天熱帶擾動92Ｗ恐增強為颱風 預估朝琉球移動

相關新聞

去日本注意！賈新興：熱帶系統周四五恐影響四國、大阪至東京一帶

去日本旅遊要注意了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

地牛翻身！上午7時16分台南楠西規模3.5地震 5縣市有感

地牛翻身！上午7時16分台南楠西發生規模3.5地震，最大震度嘉義3級。

2熱帶擾動恐發展 吳聖宇：周三去日本要注意 周末台灣天氣不穩定

近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶環境，當中有熱帶系統發展機率。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖...

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

北美市場是國籍航空「西進」兵家必爭之地。華航、長榮和星宇航空，近期不約而同宣布與美籍航空開啟合作，將台美航線觸角進一步擴大到美國境內轉機，部分航空甚至未來不排除累積哩程互惠。

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

根據日媒「Livedoor」報導，近年來平價彩妝風潮持續延燒，不少年輕人趨之若鶩，但皮膚科醫師提醒15歲以下的青少年最好避免化妝，否則可能會讓肌膚留下長期負擔，甚至導致過敏、發炎的風險。

科技人運用模組化 成為藝術生活與教育的最佳推手

長年致力於關懷弱勢、推廣藝文、倡導科技教育與投入社會公益的財團法人研揚文教基金會，榮獲第二屆聯經人文企業獎「藝文推手獎」卓越獎殊榮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。