快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

2熱帶擾動恐發展 吳聖宇：周三去日本要注意 周末台灣天氣不穩定

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今午後有陣雨或雷雨，需注意局部大雷雨。本報資料照片
今午後有陣雨或雷雨，需注意局部大雷雨。本報資料照片

近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶環境，當中有熱帶系統發展機率。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶擾動95W會北上趨向日本，對台灣沒有影響，但周三到周五要前往日本民眾務必多注意，不排除發展為颱風，預報資料也顯示在周四、五這兩天可能為日本九州、四國、本州等地帶來比較明顯降雨。

吳聖宇指出，95W北上也帶動整個季風低壓槽北抬，周末(06-07日)會來到台灣附近，且槽中應該會有第2個系統發展機會，目前大多數預報模式模擬結果第2個系統發展位置應該會在南海中北部一帶，跟台灣距離則有近有遠。

吳聖宇說，如果擾動發展位置距離台灣較遠，就是低壓槽北抬帶來不穩定大氣環境，維持午後大雷雨為主夏季天氣型態。如果擾動位置距離台灣較近，不只是午後熱對流降雨，還會有擾動本身環流降雨加入，甚至再衍生出其他系統的話，狀況會變得更複雜。由於後面第2個系統預估周末逐漸開始發展起來，周末天氣變數大，未來兩天預報變化需要持續注意。

最近天氣，吳聖宇指出，今天台灣上空還是存在不少中高層的雲，由於台灣東邊又有新一個冷心低壓逐漸靠近，大多數地方天氣維持多雲或陰，預估中午過後還是會有局部熱對流發展或是雲層增厚而帶來降雨，定量降水預報認為今天午後降雨可能會比較明顯，且範圍較大，但仍要看上半天陽光加熱情況，如果雲層太厚、加熱效果沒有很好，午後對流發展可能比預期小。

因雲量偏多，今天不會特別熱，但仍可能有32-34度高溫，雲層較薄、透光較好地方仍可能來到35度或以上。

吳聖宇表示，明後天高空冷心低壓逐漸通過台灣附近，預估午後雷雨比較好發，可能有局部大雷雨。周五冷心低壓逐漸向西遠離，午後熱對流雷雨減少，周末台灣附近又會陷入南方往北抬低壓槽範圍內，午後熱對流可能又會變得比較明顯，甚至熱對流以外的降雨增多，這跟低壓槽內擾動發展有關。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳聖宇說，台灣東邊又有新一個冷心低壓逐漸靠近；熱帶擾動95W會北上趨向日本，對台灣沒有影響。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
吳聖宇說，台灣東邊又有新一個冷心低壓逐漸靠近；熱帶擾動95W會北上趨向日本，對台灣沒有影響。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

大雷雨

延伸閱讀

高溫炎熱午後雷雨 藍湖將是短命颱！下周新熱帶擾動朝日本移動機會高

周三後颱風恐發展 吳聖宇：下周起台灣南邊熱帶擾動是否北調需觀察

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

「冷心低壓」今將殺到台灣正上方 專家：熱對流南飄機會大 注意大雷雨

相關新聞

去日本注意！賈新興：熱帶系統周四五恐影響四國、大阪至東京一帶

去日本旅遊要注意了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia...

地牛翻身！上午7時16分台南楠西規模3.5地震 5縣市有感

地牛翻身！上午7時16分台南楠西發生規模3.5地震，最大震度嘉義3級。

2熱帶擾動恐發展 吳聖宇：周三去日本要注意 周末台灣天氣不穩定

近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶環境，當中有熱帶系統發展機率。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖...

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

北美市場是國籍航空「西進」兵家必爭之地。華航、長榮和星宇航空，近期不約而同宣布與美籍航空開啟合作，將台美航線觸角進一步擴大到美國境內轉機，部分航空甚至未來不排除累積哩程互惠。

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

根據日媒「Livedoor」報導，近年來平價彩妝風潮持續延燒，不少年輕人趨之若鶩，但皮膚科醫師提醒15歲以下的青少年最好避免化妝，否則可能會讓肌膚留下長期負擔，甚至導致過敏、發炎的風險。

科技人運用模組化 成為藝術生活與教育的最佳推手

長年致力於關懷弱勢、推廣藝文、倡導科技教育與投入社會公益的財團法人研揚文教基金會，榮獲第二屆聯經人文企業獎「藝文推手獎」卓越獎殊榮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。