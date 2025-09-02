2熱帶擾動恐發展 吳聖宇：周三去日本要注意 周末台灣天氣不穩定

近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶環境，當中有熱帶系統發展機率。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，熱帶擾動95W會北上趨向日本，對台灣沒有影響，但周三到周五要前往日本民眾務必多注意，不排除發展為颱風，預報資料也顯示在周四、五這兩天可能為日本九州、四國、本州等地帶來比較明顯降雨。

吳聖宇指出，95W北上也帶動整個季風低壓槽北抬，周末(06-07日)會來到台灣附近，且槽中應該會有第2個系統發展機會，目前大多數預報模式模擬結果第2個系統發展位置應該會在南海中北部一帶，跟台灣距離則有近有遠。

吳聖宇說，如果擾動發展位置距離台灣較遠，就是低壓槽北抬帶來不穩定大氣環境，維持午後大雷雨為主夏季天氣型態。如果擾動位置距離台灣較近，不只是午後熱對流降雨，還會有擾動本身環流降雨加入，甚至再衍生出其他系統的話，狀況會變得更複雜。由於後面第2個系統預估周末逐漸開始發展起來，周末天氣變數大，未來兩天預報變化需要持續注意。

最近天氣，吳聖宇指出，今天台灣上空還是存在不少中高層的雲，由於台灣東邊又有新一個冷心低壓逐漸靠近，大多數地方天氣維持多雲或陰，預估中午過後還是會有局部熱對流發展或是雲層增厚而帶來降雨，定量降水預報認為今天午後降雨可能會比較明顯，且範圍較大，但仍要看上半天陽光加熱情況，如果雲層太厚、加熱效果沒有很好，午後對流發展可能比預期小。

因雲量偏多，今天不會特別熱，但仍可能有32-34度高溫，雲層較薄、透光較好地方仍可能來到35度或以上。

吳聖宇表示，明後天高空冷心低壓逐漸通過台灣附近，預估午後雷雨比較好發，可能有局部大雷雨。周五冷心低壓逐漸向西遠離，午後熱對流雷雨減少，周末台灣附近又會陷入南方往北抬低壓槽範圍內，午後熱對流可能又會變得比較明顯，甚至熱對流以外的降雨增多，這跟低壓槽內擾動發展有關。