科技人運用模組化 成為藝術生活與教育的最佳推手

長年致力於關懷弱勢、推廣藝文、倡導科技教育與投入社會公益的財團法人研揚文教基金會，榮獲第二屆聯經人文企業獎「藝文推手獎」卓越獎殊榮。

與多數由企業盈餘提撥資金成立的企業型基金會不同，研揚文教基金會於1999年由研揚科技董事長莊永順以個人資金創立。莊董事長認為，生命不應只有工作，期盼基金會能將藝術帶入職場，讓員工擁有「美麗人生」。

執行長楊煥晨回憶，當年為鼓勵同仁接觸藝文，曾費心購得李國修屏風表演的80張門票，邀請同仁觀賞，對於未有舞台劇接觸經驗的同仁卻反應「會不會很無聊」....，甚至有人寧願選擇電影票。門票難以送出、觀眾未現身，讓他深感挫折。

這段經歷讓楊煥晨體悟：「沒有接觸就沒有理解，再多資源也是徒勞。」既然難以將員工帶進劇場，不如將藝術引進辦公室。他決定以最直觀的視覺藝術為起點，於公司內打造藝術走廊，藉由與藝術家、藝文團體合作，取得授權後運用數位技術，策畫主題性展覽，讓員工在日常中自然接觸藝術。

有次因粉刷牆面而暫時撤下畫作，同仁驚呼「畫不見了，好像生活少了什麼」。藝術在不知不覺中融入了日常，也豐富了生活。

「不論喜不喜歡，至少讓員工看見藝術，從持續接觸中慢慢培養喜好。」除了藝術走廊，基金會也於午間邀請藝術家開講，並在假日舉辦「美麗人生藝術參訪列車」，鼓勵同仁攜家人參與，透過導覽與DIY體驗建立藝文休閒習慣，進一步將影響力延伸至家庭。

第一條藝術走廊開啟後，不少同棟企業前來詢問借展，使基金會思考如何擴展影響力。於是，基金會以科技人擅長的「模組化」概念，建立藝術走廊、藝術列車等活動的標準流程，展覽結束即可快速移轉，曾創下協助98家企業加入巡展的紀錄，成功放大藝術推廣效益。

2009年莫拉克風災重創南台灣學校，研揚科技莊永順董事長發起企業集團募款，透過同仁一日捐、董監酬勞及企業捐款共募得1500萬，並由基金會主動聯繫偏鄉學校提供協助。在拜訪受災學校時，一位校長直言：「受損桌椅、電腦設備等硬體，提報給政府單位，有預算都買得到，但是，剛才你們簡報中提到的藝術教育，卻是偏鄉一直很匱乏的。」在了解偏鄉學校需求以及希望讓捐款發揮最大效益下，遂將基金會歷年藝術教育經驗整合為「藝術光點計畫」，結合繪本展覽、數位教材、兒童戲劇演出與藝術見學之旅，推進校園藝術教育。

曾為國中老師的基金會黃慧美董事長，深知教師工作繁重若還要他們製作藝術教材、增加工作，推行上勢必遇到困難。因此，基金會提供完整的計畫資源，並將計畫執行期延長為一年，上半年聯盟學校先進行主題繪本輪展；而在繪本展覽時，為讓老師有系統地介紹畫作，基金會則再次運用模組化方式製作出一套藝術數位教材與指引，讓每一位老師看一遍就能學會，同時，透過教師研習讓老師了解如何運用計畫覽資源，並邀請表演劇團分享如何將表演與教學連結，甚至連計畫中需要的學習單、海報、戶外帆布都幫學校及老師做好減輕老師負擔。

財團法人研揚文教基金會執行長楊煥晨。 圖／聯經出版提供

「計畫成功的關鍵，是先幫老師解決備課及行政的困難。」楊煥晨說。藝術見學之旅也設計為環環相扣的學習歷程：參訪前透過景點資料收集，過程中撰寫日記，行程後製作簡報與學弟妹分享，最終成為一整年學習的總結，而非僅是一趟旅行。旅程景點選擇故宮、北美館、李梅樹紀念館等，行程中並安排兒童劇團帶領肢體開發課，成為學生最期待的一環。

三天兩夜的見學所需經費與人力由企業支持，企業不僅捐款，更安排志工陪伴學生。專案也由一開始的嘉義縣透過勤誠勤衆興業、東碩資訊、宜鼎國際、亞元科技、醫揚科技、千附集團、永賀投資、佳仕得、理律等企業的支持，將計畫複製到雲林、彰化、台中、南投、桃園、宜蘭、台東等縣市推動。

楊煥晨認為：「單靠基金會不如呼朋引伴。無論是企業藝術走廊巡展或偏鄉的藝術光點，只要建立平台、完成模組化，就能邀請更多企業一起參與，讓藝術真正走進生活、走進教育。」