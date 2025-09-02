熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮指出，今、明兩天南方水氣稍增，各地偶有零星飄雨的機率，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨。本報資料照片
吳德榮指出，今、明兩天南方水氣稍增，各地偶有零星飄雨的機率，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨。本報資料照片

中央氣象署指出，9月北太平洋西部海域颱風活動仍很活躍，颱風生成平均數為5.1個，侵台平均數為0.8個。近期南海至菲律賓東方海域為大低壓帶的環境，當中有熱帶系統發展機率，氣象署將持續密切觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(1日20時)歐洲系集模式(ECMWF) 4日20時模擬圖顯示，「熱帶擾動」在琉球東方，成颱的機率為40%。在日本本土大迴轉才逐漸提高至60%以上。系集平均路徑偏北進行，通過琉球東方附近，再向東北大迴轉，個別系集模擬路徑大多集中在平均路徑的右側，左側亦有少數較為分散的模擬路徑，顯示其動向的不確定。應持續觀察模式調整。

最近天氣，吳德榮指出，今、明兩天南方水氣稍增，各地多雲時晴，高溫微降仍偏熱；各地偶有零星飄雨的機率，午後山區有對流發展，擴及部分平地，需注意局部大雷雨(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹⋯)。

今日各地區氣溫為：北部23至35度、中部25至35度、南部24至36度及東部23至35度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周四至下周日(4至7日)各地晴朗，北部酷熱，高溫達37。38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率。下周一(8日)南方水氣增多，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

