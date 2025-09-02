療癒新地景！杉林溪6千株波波草轉紅了 美到11月

南投杉林溪森林生態渡假園區位居海拔1600公尺，一年四季花期不斷，能賞櫻追楓，還有繡球花、牡丹等，去年起引進種植6000株「波波草」，今年亮相見客，一大片草海壯觀，且隨氣候轉涼，9月起將逐步轉紅，預計可持續至11月上旬。

杉林溪自然教育中心指出，杉林溪園區占地約40公頃，位居海拔1600至1800公尺，終年可見雲霧繚繞，屬溫帶季風氣候，園方致力建構溫帶花卉中心，積極培育四季花卉，而能追櫻賞楓，還有杜鵑、牡丹、繡球花、水杉等豐富山林景觀。

今年更首度推出超萌的「波波草」植栽，園方表示，去年嘗試引進藜科地膚屬植物「波波草」，又名「掃帚草」，由於試種狀況不錯，今年擴大種植達6000株，形成一大片波波草海，地景壯觀可愛，且將進入變色期，因此公開亮相見客。

而杉林溪的波波草株形修長，春夏期間為生氣盎然的綠色，隨著季節入秋，氣候漸涼，植株從莖到葉會逐步轉紅，天氣越冷，轉色將越發明顯，因此其園區內波波草從9月起呈現紅綠交錯的夢幻漸層景致，也與即將轉色的水杉林相映成趣。

杉林溪自然教育中心表示，波波草與水杉林是杉林溪今年秋季限定的一大亮點，波波草變色期預計持續至11月上旬，民眾可把握時間上山，搭配其園區內松瀧瀑布、青龍瀑布、溪流及森林步道等特色景點，來場山林療癒之旅。