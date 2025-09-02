國軍花蓮總醫院 心臟血管中心啟用

國軍花蓮總醫院成立心臟血管中心，引進全新高階心血管手術整合系統，提供一條龍式照護，補足國軍戰區醫院最後一塊心血管重症醫療照護拼圖。

花蓮地形狹長，國軍花蓮總醫院是第二作戰區唯一軍醫院，國防部斥資8000萬元，在醫院成立心臟血管中心，購置最新的心導管設備，增加醫療量能。

副院長林耕民說，發生緊急心肌梗塞情況時，須在黃金時間內把血管打通，才能保存心臟功能、挽救性命；心臟血管中心除了心導管設備，也將心臟檢查室的心臟超音波、運動心電圖等非侵入式器材，及心臟科診間搬到中心整合，提供門診檢查到急性治療一條龍式照護。

他提及，醫院今年4月購入640切電腦斷層掃描儀、建置複合式手術室及成立燒傷加護中心；年底將成立核子醫學檢查，感謝國防部前後投資近3億元，照顧東部民眾。

國軍花蓮總醫院表示，有了新心臟血管中心，軍人與家屬以軍職身分享有門診掛號費全額減免、健保部分負擔減免等優惠，利用最新儀器檢查心血管，不必跑大醫院看診，可達到醫療分流效果。