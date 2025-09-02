聽新聞
鋼琴大鬥法 台北台中周末上陣

聯合報／ 本報訊

來自德國的兩位才子鋼琴家─安德列亞斯．肯恩（Andreas Kern）與保羅．希比斯（Paul Cibis）攜手推出的「鋼琴大鬥法」二○一七年曾來台演出，引起觀眾一片熱烈好評，今年兩人帶著全新企劃「分秒必爭」重新回歸台灣舞台，加入「時間」為條件，共同為觀眾塑造即時競技的精采對決。

由聯合數位文創與亞藝藝術所舉辦的「鋼琴大鬥法「分秒必爭」」將於九月六日、七日分別在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院中劇院演出。

台中場早鳥期間已幾近完銷，台北場加開四樓座位，想要欣賞另類古典鋼琴表演的觀眾千萬不要錯過最後進場觀賞的機會。購票請上udn售票網（https://pse.is/7t92qu）。

