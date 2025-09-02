日本光電板回收費 立法卡關

共同社報導，日本政府原本規畫立法，強制報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法釐清「由誰負擔回收費用」的法律責任，目前暫緩立法。環境大臣淺尾慶一郎說，妥善回收廢棄光電板是未來重要課題，政府將持續檢討相關法律規範，避免再生能源反成環境汙染來源。

太陽能板的壽命約廿至卅年，日本預估自二○三○年代後半起，大量設備將陸續報廢，到二○四○年代初期每年廢棄量可能高達五十萬噸。若缺乏有效回收機制，恐導致掩埋場不足，甚至出現非法棄置問題。

日本政府計畫提出替代方案，方向是要求大型太陽能發電業者定期回報回收執行情況，並考慮在明年國會例行會期提出相關法案。但回收能否真正推動，前景仍不明朗。目前日本法律並未強制規定太陽能板必須回收。

根據日本政府原先的草案構想，是由製造商與進口商分擔回收費用，如今因未達成共識而喊停，顯示日本在再生能源政策推動上仍面臨制度與財務上的落差。

中廣前董事長趙少康表示，日本利用太陽能發電才十三年，已經面臨光電板回收難題，台灣的太陽能發電雖然起步比日本晚，但是一個丹娜絲颱風就把海上光電板吹壞了，且風災過後一個月，現場光電垃圾不只沒清完，堆置場還流出紅色液體，甚至被直擊，業者把光電板當一般垃圾就地粉碎，讓民進黨宣稱台灣有完善的光電板回收制度成為大笑話。

環境部表示，環境部已經啟動廢棄物清理法修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，以建立完整責任鏈。