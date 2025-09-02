聽新聞
福島食品最快年底解禁 食藥署長：600萬台人遊日「吃得很開心」

聯合報／ 記者沈能元廖靜清／台北報導

衛福部食藥署取消日本福島及周邊地區進口食品限制，回歸「食安法」邊境常規管理。衛福部長石崇良表示，福島核災事件發生於民國一○○年，迄今我國邊境執行廿六萬多批次實體查驗，顯示其安全性與風險極低，因此依科學依據進行管理。

日本福島核災發生至今十四年，我國針對福島及周邊地區進口食品，逐年鬆綁，依現行法規，當地輸台的食品需檢附產地證明與輻射檢測，採逐批查驗。衛福部食藥署八月底預告，取消此規定，未來比照日本進口產品，改用「食安法」一般邊境管理，抽樣方式檢驗。新制將預告六十天，最快今年底可以上路。

石崇良指出，福島核災事件發生後，我國嚴格管制核食，確保國人食品安全，目前除中國大陸、俄羅斯、南韓尚有特殊管理措施，其他國家均將福島相關產品風險程度列至「可忽略」，恢復常態性的源頭管理。

開放日本福島五縣市農產品進口，恐引起部分民眾恐慌，擔心吃到核食。食藥署長姜至剛表示，十四年來在邊境檢驗廿六萬三千多批次，檢測結果正常，不合格率為零。去年日本是台灣人出國遊玩第一名，六百多萬人次赴日，均在當地玩、吃得很開心。

姜至剛表示，預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）草案，回歸源頭管理及邊境管制，仍會持續依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全。

