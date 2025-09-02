聽新聞
0:00 / 0:00

自來水爆管 台南竹溪變黃河

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
流經台南市區的竹溪，位於月見橋以下的河段昨變成「黃河」，市府循線確認是中華陸橋下的自來水幹管破管，沖刷路基，導致泥沙隨水沖入竹溪。記者鄭惠仁／攝影
流經台南市區的竹溪，位於月見橋以下的河段昨變成「黃河」，市府循線確認是中華陸橋下的自來水幹管破管，沖刷路基，導致泥沙隨水沖入竹溪。記者鄭惠仁／攝影

流經台南市鬧區的竹溪，位於月見橋以下的河段昨被發現成「黃河」，居民懷疑汙染，市府跨局處派員稽查，發現自來水公司的輸水幹管破管，沖刷淘空路基，釀大量泥沙隨水流入竹溪；市府表示，水公司全力搶修，預計今能修復完成。

南市工務局指出，路面淘空及人行道受損範圍大約長25公尺，寬約2公尺長、2公尺深，自來水公司修完水管後，再進行路基灌漿回填、路面修復，搶修過程若發現有其他淘空處，也將一併處理。

台南社大環境小組研究員晁瑞光昨上午8時許到竹溪一帶散步，發現月見橋以下的河段有大量泥土從雨水下道出水口大量湧出，「竹溪成了黃河」，因平日雨水下水道都沒水或水很小，突然水大又含大量泥土，他趕緊通報，南市環保局、水利局等人員循排水管線上游追查，確認是中華陸橋的雨水下道箱涵內口徑25公分的主要調水幹管裂開約1公尺。

水利局表示，竹溪設有淨水場，攔截部分家庭廢水經處理後放流，淨水場約上午6時30分發現截流的水有異常情形，再進一步發現水中有大量的泥沙，便在出水口處截斷，防止泥水流進淨水場，另淨水場加大出水量，稀釋月見橋以下河段的受汙染的水質，以免造成魚兒翻肚。

1名搶修人員表示，發生時水量強，造成路基被淘空，後來把水關掉，水才沒有繼續大量流進箱涵及沖刷路基。

由於市府上個月才完成竹溪月見橋下的清淤，此次自來水破管造成大量泥水沖入河道，導致清淤如同做白工；水利局表示，會進一步了解流入的淤泥量，再考慮是否向水公司求償。

台南 黃河 水公司 水利局

延伸閱讀

自來水「路邊狂噴半小時」 北市吊車撞斷消防栓…警聯繫駕駛返回調查

台南自來水破管掏空路基 竹溪清淤作白工

防水淹進家門 高雄市閘門補助快申請 每戶最多補貼4.7萬

影／台南自來水爆管竹溪變黃河 擔心路基被掏空出現天坑

相關新聞

虛弱到扶牆走進診間 女子眩暈4度進出急診...中醫靠5招反轉

一名50多歲女子，兩年前反覆出現不明原因的眩暈，甚至突然暈倒而扭傷腳踝，先後就診心臟內科、眼科、耳鼻喉科與神經內科、婦產...

無糖飲料真的健康嗎？董氏：小心隱藏「人工添加物」陷阱

立法院於今年8月5日三讀通過修正「貨物稅條例」修正案，新增無添加糖飲品可免徵15%貨物稅，鼓勵民眾減少含糖飲料攝取。不過...

如何與乾眼症共處？ 醫師分享4撇步

小瑄即將大學畢業，平常除了上課，多數時間黏在手機和螢幕前。最近她發現眼睛容易乾澀、畏光，還會刺痛，自行使用洗眼液也沒改善...

50+活化腦力 挑戰日本自由行

年輕時的我，記憶力過人，素有「電腦」之稱，朋友對我讚嘆不已。然而，隨著年齡增長，記憶力大幅衰退，常有人驚訝地問我：「你的...

9月徵文主題 健腦新生活

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是...

日本光電板回收費 立法卡關

共同社報導，日本政府原本規畫立法，強制報廢的太陽能板必須回收再利用，但因為始終無法釐清「由誰負擔回收費用」的法律責任，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。