自來水爆管 台南竹溪變黃河

流經台南市鬧區的竹溪，位於月見橋以下的河段昨被發現成「黃河」，居民懷疑汙染，市府跨局處派員稽查，發現自來水公司的輸水幹管破管，沖刷淘空路基，釀大量泥沙隨水流入竹溪；市府表示，水公司全力搶修，預計今能修復完成。

南市工務局指出，路面淘空及人行道受損範圍大約長25公尺，寬約2公尺長、2公尺深，自來水公司修完水管後，再進行路基灌漿回填、路面修復，搶修過程若發現有其他淘空處，也將一併處理。

台南社大環境小組研究員晁瑞光昨上午8時許到竹溪一帶散步，發現月見橋以下的河段有大量泥土從雨水下道出水口大量湧出，「竹溪成了黃河」，因平日雨水下水道都沒水或水很小，突然水大又含大量泥土，他趕緊通報，南市環保局、水利局等人員循排水管線上游追查，確認是中華陸橋的雨水下道箱涵內口徑25公分的主要調水幹管裂開約1公尺。

水利局表示，竹溪設有淨水場，攔截部分家庭廢水經處理後放流，淨水場約上午6時30分發現截流的水有異常情形，再進一步發現水中有大量的泥沙，便在出水口處截斷，防止泥水流進淨水場，另淨水場加大出水量，稀釋月見橋以下河段的受汙染的水質，以免造成魚兒翻肚。

1名搶修人員表示，發生時水量強，造成路基被淘空，後來把水關掉，水才沒有繼續大量流進箱涵及沖刷路基。

由於市府上個月才完成竹溪月見橋下的清淤，此次自來水破管造成大量泥水沖入河道，導致清淤如同做白工；水利局表示，會進一步了解流入的淤泥量，再考慮是否向水公司求償。