感染源不明 高雄本土登革熱增2例

高雄市本土登革熱疫情擴大，三民區昨新增2例確診個案，全市累計達12例，高市衛生局說明，新增案例為一對40多歲兄弟，與先前鼓山群聚案無關，感染源頭不明。高屏共同生活圈，屏東縣也高度警戒，以村里為單位巡查、擴大清除孳生源。

高市衛生局指出，2名患者為同住兄弟，弟弟上月28日因發燒、頭痛、肌肉痠痛就醫，快篩呈陰性，因症狀未緩解再度求診，前天檢驗確認感染第二型登革熱病毒，而疫調顯示，哥哥上月27日起有發燒、紅疹症狀，經採檢同樣確診，防疫人員擴大採檢相關接觸者共45人。

值得注意的是，先前鼓山區有家庭群聚案，但新增2名確診者都無該區活動史，感染源頭不明，衛生局已將檢體送交衛福部疾管署基因比對，盼釐清病毒傳播鏈。

衛生局昨還公布1名高度疑似個案，有鼓山地緣關聯，但疫調時未如實告知7月曾赴越南旅遊，返國後發燒、肌肉痠痛就診卻隱匿病史和旅遊史，將依傳染病防治法開罰6萬至30萬元不等。

衛生局提醒，居住或近期曾進出鼓山二路沿線、鄰近的鹽埕區，以及三民區中都及「灣」字輩的里，還有愛國路、大順二路、建工路一帶民眾，出現疑似症狀務必盡速就醫接受快篩檢驗。且確診個案中也有非典型案例，鼓山第9例高齡長者，症狀是虛弱、食欲不振、腹瀉、腹痛等。

屏東縣政府對於疫情高度警戒，環保局與鄉鎮市公所組成外稽小組，以村里為單位，辦理環境巡查，同時動員各地環保志工隊擴大清除孳生源。台南先前颱風及西南氣流豪大雨重創，校園趕在開學前復原環境，市長黃偉哲昨說，市府與學校持續加強病媒蚊孳清作業，並提升高風險區域巡檢密度。