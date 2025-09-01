國台交新樂季水藍擘劃 主打北歐音樂與歐美同步

國立台灣交響樂團今天公布新樂季，聚焦北歐音樂，首席客席指揮水藍在記者會上表示，近年歐美許多樂團都積極演出如丹麥作曲家尼爾森的作品，「我希望能讓台灣樂迷一起分享與感受。」

水藍從2002年起便定居丹麥，他提到，「北歐音樂對我來說非常親近，也一直希望能把這份聲音帶來台灣，跟台灣的樂迷分享。」

今年水藍策劃核心聚焦北歐3名作曲巨匠西貝流士（Jean Sibelius）、尼爾森（Carl Nielsen）及葛利格（Edvard Grieg），希望帶來屬於北歐自然、人文與靈魂對話的聲音風景。

今天記者會現場由水藍、駐團藝術家陳毓襄、長笛演奏家陳廷威與鋼琴家張凱閔齊聚，展現跨世代音樂家群像。陳廷威與張凱閔也現場演出尼爾森的「霧正升起」，帶來北歐樂音氛圍。

NTSO國台交團長歐陽慧剛表示，自從今年4月上任以來，他以All for Music為核心理念，希望用表演藝術團隊的思維拓展國台交方向，同時以公務機構的方式穩健前行，讓藝術創意和行政制度能夠共生共融，「音樂演奏、人才培育、教育推廣以及資料典藏4件事，就是國台交最重要的事。」

今年也是台灣前輩作曲家馬水龍逝世10週年紀念，國台交將推出「馬水龍樂展」，呈現膾炙人口的「梆笛協奏曲」，並由當年首演的笛子名家陳中申擔任演出。國台交也再次邀請作曲家張菁珊為國台交80週年創作「八十新章」，用樂曲在傳承與創新之間，書寫樂團歷史新頁。

歐陽慧剛表示，新樂季共有14套曲目，由9名指揮、22名作曲家與演唱家共同參與，「我相信這將帶給全國樂迷過去未曾有過的音樂體驗。」