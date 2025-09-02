聽新聞
9月徵文主題 健腦新生活

聯合報／ 本報訊

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是否已開始進行健腦活動呢？歡迎來信分享自己平時維持腦力的方法，包括飲食、運動、閱讀、園藝、遊戲等。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，但勿提供網路圖片，9月15日截稿。稿件請寄：health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

●鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用，恕不退稿，採用文章及照片同時選登健康版及聯合新聞網（udn.com），收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

國軍花蓮總醫院 心臟血管中心啟用

國軍花蓮總醫院成立心臟血管中心，引進全新高階心血管手術整合系統，提供一條龍式照護，補足國軍戰區醫院最後一塊心血管重症醫療...

健康主題館／早期乳癌輔助治療 醫師：降低3成復發

三歲的小女孩用稚嫩的筆觸畫下媽媽躺在醫院病床上打點滴的模樣，她的媽媽正因早期乳癌接受治療，孩子擔心的模樣就在畫裡，而這樣...

眩暈3個月4度進急診...中醫治好她

50多歲的梅女士，兩年前反覆出現眩暈，並因暈倒而扭傷腳踝，就診各科別，多被診斷為自律神經失調，建議減少壓力、睡眠充足，但...

如何與乾眼症共處？ 醫師分享4撇步

小瑄即將大學畢業，平常除了上課，多數時間黏在手機和螢幕前。最近她發現眼睛容易乾澀、畏光，還會刺痛，自行使用洗眼液也沒改善...

健康你我他／50+活化腦力 挑戰日本自由行

年輕時的我，記憶力過人，素有「電腦」之稱，朋友對我讚嘆不已。然而，隨著年齡增長，記憶力大幅衰退，常有人驚訝地問我：「你的...

