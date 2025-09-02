聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／50+活化腦力 挑戰日本自由行

聯合報／ 文．圖／接輿（高市三民）
坐五望六的我，挑戰人生的第一次自由行。圖／接輿提供
坐五望六的我，挑戰人生的第一次自由行。圖／接輿提供

年輕時的我，記憶力過人，素有「電腦」之稱，朋友對我讚嘆不已。然而，隨著年齡增長，記憶力大幅衰退，常有人驚訝地問我：「你的記憶力不是很好嗎？」記憶力的退化，對我來說是一個警訊，我應開始活化腦力，避免失智。

要活化腦力因人而異，就先從我的興趣出發，準沒錯。我酷愛旅遊，深信「讀萬卷書，不如行萬里路」。過往的旅行多半是跟團，對選擇自由行的旅人佩服不已，在語言不通的異鄉，他們竟能來去自如。沒想到，坐五望六的我，也有成為他們一分子的一天。

源於去年兒子帶我們到日本自駕旅行。那次經驗讓我體會到「彈性」在旅途中的重要性，跟團固然輕鬆，但按表操課少了自主性。隨著腦力明顯退化，我大膽決定：規畫一次自助旅行。

當親友們得知我要去日本自由行時，反應不一，有人讚嘆我勇敢，也有人質疑說我是「食老出癖」。不論旁人怎麼說，我堅持走自己的路，挑戰人生的第一次自由行。

從訂機票與住宿開始，接著大量搜尋YouTube影片、參考部落客的經驗分享，也在臉書社團中發問、請教臉友。在記事本寫下每天的行程，不斷修正，直到覺得萬無一失，才放心出發。

七天六夜的旅程，我平安歸來，子姪輩無不對我豎起大拇指。這次經驗不僅讓我擁有難忘的回憶，更開啟了我的健腦新生活。

日本 自由行

延伸閱讀

日本「出租惡人」幫解決人際關係糾紛 走紅網路後突宣布收檔

日本NHK陸籍播音員稱釣魚台是中國大陸領土 判賠229萬元

中職／樂天韓籍三本柱大巨蛋合體 日本超人氣偶像中島健人也來了

解禁日本福島五縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本玩吃得很開心

相關新聞

國軍花蓮總醫院 心臟血管中心啟用

國軍花蓮總醫院成立心臟血管中心，引進全新高階心血管手術整合系統，提供一條龍式照護，補足國軍戰區醫院最後一塊心血管重症醫療...

健康主題館／早期乳癌輔助治療 醫師：降低3成復發

三歲的小女孩用稚嫩的筆觸畫下媽媽躺在醫院病床上打點滴的模樣，她的媽媽正因早期乳癌接受治療，孩子擔心的模樣就在畫裡，而這樣...

眩暈3個月4度進急診...中醫治好她

50多歲的梅女士，兩年前反覆出現眩暈，並因暈倒而扭傷腳踝，就診各科別，多被診斷為自律神經失調，建議減少壓力、睡眠充足，但...

如何與乾眼症共處？ 醫師分享4撇步

小瑄即將大學畢業，平常除了上課，多數時間黏在手機和螢幕前。最近她發現眼睛容易乾澀、畏光，還會刺痛，自行使用洗眼液也沒改善...

健康你我他／50+活化腦力 挑戰日本自由行

年輕時的我，記憶力過人，素有「電腦」之稱，朋友對我讚嘆不已。然而，隨著年齡增長，記憶力大幅衰退，常有人驚訝地問我：「你的...

9月徵文主題 健腦新生活

年紀愈來愈大，愈來愈不想動，又老是忘東忘西的、常找不到東西、搭錯車、算錯錢…，面對記憶力逐漸的衰退，害怕失智找上門，您是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。