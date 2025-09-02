健康你我他／50+活化腦力 挑戰日本自由行

年輕時的我，記憶力過人，素有「電腦」之稱，朋友對我讚嘆不已。然而，隨著年齡增長，記憶力大幅衰退，常有人驚訝地問我：「你的記憶力不是很好嗎？」記憶力的退化，對我來說是一個警訊，我應開始活化腦力，避免失智。

要活化腦力因人而異，就先從我的興趣出發，準沒錯。我酷愛旅遊，深信「讀萬卷書，不如行萬里路」。過往的旅行多半是跟團，對選擇自由行的旅人佩服不已，在語言不通的異鄉，他們竟能來去自如。沒想到，坐五望六的我，也有成為他們一分子的一天。

源於去年兒子帶我們到日本自駕旅行。那次經驗讓我體會到「彈性」在旅途中的重要性，跟團固然輕鬆，但按表操課少了自主性。隨著腦力明顯退化，我大膽決定：規畫一次自助旅行。

當親友們得知我要去日本自由行時，反應不一，有人讚嘆我勇敢，也有人質疑說我是「食老出癖」。不論旁人怎麼說，我堅持走自己的路，挑戰人生的第一次自由行。

從訂機票與住宿開始，接著大量搜尋YouTube影片、參考部落客的經驗分享，也在臉書社團中發問、請教臉友。在記事本寫下每天的行程，不斷修正，直到覺得萬無一失，才放心出發。

七天六夜的旅程，我平安歸來，子姪輩無不對我豎起大拇指。這次經驗不僅讓我擁有難忘的回憶，更開啟了我的健腦新生活。