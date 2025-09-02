聽新聞
如何與乾眼症共處？ 醫師分享4撇步
小瑄即將大學畢業，平常除了上課，多數時間黏在手機和螢幕前。最近她發現眼睛容易乾澀、畏光，還會刺痛，自行使用洗眼液也沒改善，就醫後，診斷為「乾眼症」。
乾眼症是現代人常見眼疾，約10至15%的成人受影響，成因分兩大類：一是「淚液分泌不足」，可能與自體免疫疾病如類風濕性關節炎有關；另一類則是「淚液蒸發過快」，與瞼板腺阻塞、長時間看螢幕、戴隱形眼鏡、空調環境、眼妝、壓力大等因素有關。
乾眼症的治療，主要分為三種：補充淚液、減少淚液蒸發以及針對病因做治療。實際治療，包括改變生活習慣、使用人工淚液補充淚液，瞼板腺疏通或自體血清等內科方式，以及淚小管填塞、眼瞼縫合等外科處置。
許多人習慣自己購買洗眼液或人工淚液來舒緩眼睛不適，但這兩者其實不一樣，也無法根治乾眼症。洗眼液主要是水加上讓眼睛感覺清涼的成分，效果短暫，大約只能維持30分鐘，若長期使用不當，還可能把眼睛表面原本的「淚液」沖掉，反而讓眼睛更乾，不建議頻繁使用。
人工淚液則是乾眼症患者常用的保濕藥水，除了補水，潤濕效果也比洗眼液持久，若一天點超過4次以上，建議選擇「不含防腐劑」的款式，以減少刺激與過敏風險。要提醒的是，洗眼液及人工淚液都只是改善症狀，不能治癒乾眼症，使用前最好諮詢醫師，針對病因治療，才能找到最適合自己的保養方式。
想要與乾眼症和平共處，除了遵從醫囑，也要從生活中下功夫。生活中每個小細節，都是守護雙眼的重要一步。
1.避免冷氣直吹、保持室內濕度、遠離空氣汙染，以減少眼睛刺激。
2.注意充足睡眠、不抽菸，養成適度眨眼的習慣，減少長時間盯著手機或電腦螢幕。
3.必要時可使用溫熱眼罩熱敷，幫助穩定淚膜。
4.多吃富含Omega-3的魚類，如鮭魚、鯖魚，有助於改善眼睛乾澀。
