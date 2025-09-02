眩暈3個月4度進急診...中醫治好她

50多歲的梅女士，兩年前反覆出現眩暈，並因暈倒而扭傷腳踝，就診各科別，多被診斷為自律神經失調，建議減少壓力、睡眠充足，但嘗試後仍無改善，甚至在三個月內因嚴重暈眩合併頭痛、惡心嘔吐而四度進出急診，工作與生活嚴重受影響，半年前求助中醫，經治療四個月後，不僅擺脫頭暈頭痛，體力與氣色都明顯獲得改善。

馬偕醫院中醫婦科主任瞿瑞瑩表示，梅女士初診時虛弱到需要扶牆走進診間，坐下後直接趴在桌上，聲音微弱、對話斷續，狀態極差。脈象細弱無力，屬於「虛脈」，加上臉色蒼白、步態不穩與視線模糊，顯示全身氣血極度不足。她因工作忙碌，常以生菜水果取代正餐，造成「虛寒體質」，生活緊繃、缺乏運動，血液循環差，逐漸演變為嚴重眩暈與虛弱。

從中醫觀點來看，這是「脾胃火力不足，食物無法轉化為氣血，水濕滯留體內，上泛干擾腦部」，因此出現暈眩、疲倦虛弱、面色蒼白等症狀。

瞿瑞瑩說，治療上，以「溫陽健脾、利水化濕、活血通絡」為主，透過中藥調理，讓脾胃恢復消化與產生能量的功能，把身體裡多餘的水分代謝出去，並改善血液循環。

梅女士在接受中醫治療四個月期間，飲食避開生冷食物，重視蛋白質攝取，頭部不吹風不淋雨，一周二次熱水泡腳或泡澡，促進血液循環，每周三天進行每次30分鐘的坐姿腳踏車，再進展到全身訓練的滑步機，強化心肺功能與肢體大肌肉群，在體力恢復開始運動後，不僅暈眩消失，也感受到汗水淋漓的快感，體重也減了3公斤。

馬偕醫院復健科醫師陳麗如提醒，大病初癒者想要恢復運動千萬不可躁進，建議先從較為緩和與不具衝擊性的運動開始練習，可先採取坐姿訓練下肢肌力，例如用坐式腳踏車練習肌力與增加心肺功能，運動強度以「有點喘，但還能講話」的程度較佳。