健康主題館／早期乳癌輔助治療 醫師：降低3成復發

三歲的小女孩用稚嫩的筆觸畫下媽媽躺在醫院病床上打點滴的模樣，她的媽媽正因早期乳癌接受治療，孩子擔心的模樣就在畫裡，而這樣的情境，並非少數。

乳癌連年居於女性十大癌症死因第二名，根據最新癌症登記報告統計，總體乳癌確診病例已突破20,694例。台灣乳房醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長陳芳銘指出，乳癌罹患的年齡高峰落在50至52歲之間，但臨床上50歲以下的年輕病人也不少，他們正是社會的經濟及家庭的支柱，一旦因病失業或讓家庭失衡，將是國家的損失。

荷爾蒙陽性患者 復發可能轉晚期

台灣早期乳癌患者中，荷爾蒙陽性的患者占7成最多。陳芳銘分析，雖這類乳癌患者多數預後良好，但有復發風險因子的患者在接受標準5年荷爾蒙治療後，未來10至20年間仍有20%至40%的復發率，一旦復發可能轉為晚期，不僅難治癒，存活率也將大幅下降。

衛福部健保署從去年開始，針對荷爾蒙陽性的早期乳癌中的高風險族群進行細胞周期抑制劑給付，達成早期到晚期都接軌國際治療指引的目標。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘。圖／陳芳銘提供

陳芳銘指出，「淋巴結陽性」是判斷高復發因子的關鍵因子。若符合腋下淋巴結轉移≧4顆，或是淋巴結轉移1到3顆且符合任一條件：腫瘤大小≧5公分、Ki-67指數≧20%（癌細胞分裂速度快），癌細胞分化程度達第3級。符合其中一項者，建議在術後標準的5年荷爾蒙治療外，前兩年再加上細胞周期抑制劑輔助性治療，可進一步降低3成的復發風險，有助患者省下百萬元的醫療費。

腹瀉影響日常生活 常讓治療中斷

儘管健保已給付藥物，仍有部分病人不願接受治療，陳芳銘憂心地說，有病人認為手術切除乾淨後就相安無事，另一部分病人是因藥物副作用中斷治療，尤其是腹瀉影響到日常生活，但臨床上醫師會依腹瀉狀況，在治療前幾周進行藥物調整，多數患者在2至3個月後不再需要止瀉藥，建議醫師要與病人針對副作用治療計畫進行溝通，否則患者幾年後復發轉移成晚期，就非常可惜。

早期病人完整治療 台灣尚未達標

台灣乳癌篩檢執行多年，但死亡率仍未明顯降低，醫界與健保署刻正討論乳癌醫療品質給付標準規畫。陳芳銘指出，品質方案非常重要，台灣若以WHO降低乳癌死亡率三項指標檢視：第一、二期乳癌發現比例須超過侵犯性乳癌60%；有症狀或篩檢疑似異常在兩個月內完成病理確診；80%早期乳癌病人接受完整治療，其中第三項完整接受治療比率台灣仍未達標，這正是規畫品質給付標準的目的，期待醫病攜手合作。

陳芳銘提醒，對抗乳癌需醫病共同努力，醫療團隊努力降低治療副作用時，也期盼患者對自身健康負責，珍惜健保資源並依醫囑完成治療，提升整體乳癌患者完整治療比例，齊心邁向治癒乳癌目標。