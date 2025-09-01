快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

高雄本土登革熱確診增2例 無鼓山區活動史

中央社／ 高雄1日電

高市今年本土登革熱疫情，今天三民區新增2例確診個案，累積12例。市府衛生局表示，由於疫調2人皆無鼓山區活動史，檢體將由中央疾病管制署進行基因比對，以釐清感染源。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，今天新增2患者為40多歲兄弟，其中弟弟8月28日因發燒、頭痛、肌肉酸痛等症狀就醫，因症狀未緩解再次求診，醫師警覺採檢NS1快篩陰性，昨天實驗室檢驗確認PCR陽性第二型。

衛生局擴大接觸者疫調採檢45人，發現其兄於8月27日起有發燒、紅疹等症狀，經採檢結果亦為PCR陽性第二型確診，為一起家庭群聚案件，目前2人住院隔離觀察中。由於疫調2人皆無鼓山區活動史，檢體將由中央疾病管制署進行基因比對，以釐清感染源。

此外，防疫團隊也針對居住地與周邊警戒範圍啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作，今天於現場捕獲9隻成蚊，評估當地具疫情擴散風險。

針對鼓山區及三民區疫情皆為第一線臨床醫師警覺採檢並即時通報，衛生局長黃志中今天也到院頒發通報獎勵金新台幣2500元及感謝狀，分別致贈給市立聯合醫院吳冠融、趙志雄醫師及建欣診所吳映萱醫師。

衛生局並表示，近日鼓山區疫情擴大採檢時發現一名高度疑似個案，第一時間疫調時，個案未明確說明7月曾到越南旅遊、7月25日返國後亦曾因發燒、肌肉痛到診所就醫，衛生局將依相關規定開罰。

衛生局也提醒，居住或近2週曾進出鼓山區鼓山二路沿線、鄰近警戒鹽埕區，及三民區中都以及愛國路、大順二路、建工路附近民眾，如出現疑似症狀，請儘速就醫驗快篩，並告知醫師相關活動史。

疫情 醫師 衛生局

延伸閱讀

高雄發生登革熱群聚 屏東縣警戒掌握雨後48小時黃金時期

高雄登革熱疫情再+2 三民區一對兄弟染疫「感染源頭不明」

高雄「邁盟」又多一人 陳其邁前機要蔣宛庭宣布參選市議員

高雄菸酒商欠稅費近1900萬還脫產 裁定管收3個月

相關新聞

無糖飲料真的健康嗎？董氏：小心隱藏「人工添加物」陷阱

立法院於今年8月5日三讀通過修正「貨物稅條例」修正案，新增無添加糖飲品可免徵15%貨物稅，鼓勵民眾減少含糖飲料攝取。不過...

虛弱到扶牆走進診間 女子眩暈4度進出急診...中醫靠5招反轉

一名50多歲女子，兩年前反覆出現不明原因的眩暈，甚至突然暈倒而扭傷腳踝，先後就診心臟內科、眼科、耳鼻喉科與神經內科、婦產...

桃園機場響應九三軍人節 9/3至9/9日軍人消費享優惠

桃園國際機場響應九三軍人節擴大敬軍活動，自9月3日起一周，國軍官兵憑證於機場購物及餐飲享9折起優惠。呼應國籍航空3日的敬...

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

台灣南側這周恐有熱帶擾動形成，有機會增強為熱帶性低氣壓，也不排除生成為今年第18號颱風「琵琶」，中央氣象署預報員黃恩鴻表...

食藥署抽查冰品...6家知名飲品腸桿菌超標 進發家、CoCo、十盛上榜

炎炎夏日，許多人會購買飲品、冰品解暑，食藥署聯合22縣市政府衛生局展開「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，今天公布...

本土牙醫喊波波上限入法 石崇良：秉溝通無礙討論

衛生福利部長石崇良今天上任，本土牙醫團體再開記者會，喊話廢止新版醫師法施行細則，明文制定波波實習名額上限為國內招生總額1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。