高雄本土登革熱確診增2例 無鼓山區活動史

高市今年本土登革熱疫情，今天三民區新增2例確診個案，累積12例。市府衛生局表示，由於疫調2人皆無鼓山區活動史，檢體將由中央疾病管制署進行基因比對，以釐清感染源。

高雄市衛生局今天新聞稿表示，今天新增2患者為40多歲兄弟，其中弟弟8月28日因發燒、頭痛、肌肉酸痛等症狀就醫，因症狀未緩解再次求診，醫師警覺採檢NS1快篩陰性，昨天實驗室檢驗確認PCR陽性第二型。

衛生局擴大接觸者疫調採檢45人，發現其兄於8月27日起有發燒、紅疹等症狀，經採檢結果亦為PCR陽性第二型確診，為一起家庭群聚案件，目前2人住院隔離觀察中。由於疫調2人皆無鼓山區活動史，檢體將由中央疾病管制署進行基因比對，以釐清感染源。

此外，防疫團隊也針對居住地與周邊警戒範圍啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作，今天於現場捕獲9隻成蚊，評估當地具疫情擴散風險。

針對鼓山區及三民區疫情皆為第一線臨床醫師警覺採檢並即時通報，衛生局長黃志中今天也到院頒發通報獎勵金新台幣2500元及感謝狀，分別致贈給市立聯合醫院吳冠融、趙志雄醫師及建欣診所吳映萱醫師。

衛生局並表示，近日鼓山區疫情擴大採檢時發現一名高度疑似個案，第一時間疫調時，個案未明確說明7月曾到越南旅遊、7月25日返國後亦曾因發燒、肌肉痛到診所就醫，衛生局將依相關規定開罰。

衛生局也提醒，居住或近2週曾進出鼓山區鼓山二路沿線、鄰近警戒鹽埕區，及三民區中都以及愛國路、大順二路、建工路附近民眾，如出現疑似症狀，請儘速就醫驗快篩，並告知醫師相關活動史。