搭上海風號去寫生 富邦美術館打造印象派列車
承襲印象派要戶外寫生的開創精神，富邦美術館呼應當期展覽「印象派—從莫內到美國：光．跨越海洋」，結合熱門甜點列車推出「富邦美術館x海風號」，在鐵路上打造藝術漫遊。
富邦美術館今天發布新聞稿表示，觀光列車「富邦美術館x海風號」將於29日登場，與台鐵公司、雄獅旅遊合作，限量55席，是設計動態與靜態兼具的專屬親子工作坊「海風號上的小小畫家：親子彩筆追光之旅」，尤其南港至宜蘭的行駛途中，列車將突破想像、化身為舞台，以「印象派追光」為題的劇場表演席捲各車廂。
富邦美術館表示，在沿途海景陪伴下，觀眾可聆聽印象派與鐵路的淵源故事。戶外活動則選在大里海岸，大小朋友可於頭城習得印象派觀察光影的秘訣，由老師帶領進行戶外光影寫生，展開一場半日藝術鐵路之旅。
