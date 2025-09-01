無糖飲料真的健康嗎？董氏：小心隱藏「人工添加物」陷阱

立法院於今年8月5日三讀通過修正「貨物稅條例」修正案，新增無添加糖飲品可免徵15%貨物稅，鼓勵民眾減少含糖飲料攝取。不過，目前市面上無糖飲料多以人工甜味劑替代，雖然可以降低糖分熱量，但仍存在健康風險。董氏基金會表示，「無糖」並不等於「健康」，若攝取過多人工甜味劑，甚至是其他添加物。

董氏基金會執行長李志恒指出，無糖飲料也可能含有人工甜味劑，且代糖未必更健康。政府祭出包裝無糖飲料正式免課徵15%貨物稅的新措施，若政策缺乏配套，恐誤導消費者並助長含代糖及其他人工添加物飲品的氾濫，民眾抱持「多吃也不會胖」的心態，反而過度攝取，對全民健康造成反效果。

世界衛生組織（WHO）建議，為健康考量，成人及兒童每日的添加糖攝取量應減少至總能量攝去的10%以下。李志恒表示，各國政府對含糖飲料課稅，且稅後零售價格應至少上漲20%，才能有效抑制消費。世界銀行集團2020年報告也證實，糖稅能提高含糖飲料售價、降低購買量，並促使業者調整配方。

目前，全球已有逾103個國家和地區實施糖稅，包含英國、墨西哥、美國費城及沙烏地阿拉伯等，均取得顯著公共衛生成效。台灣雖尚未全面推動糖稅，但「貨物稅條例」已對含糖、非蔬果汁飲料課以較高稅額，今年8月修法更將「無添加糖飲料」納入免稅，希望引導消費者選擇低糖選項。

雖然已有廠商因應政策調降無糖茶飲售價，降幅僅約1元，消費者感受有限，卻可能引導廠商開發更多含代糖、人工添加物的無添加糖飲料，例如：無糖汽水、加味水等。李志恒強調，政府推動「無糖飲料免稅」政策時，應明訂排除條款，將含代糖、人工添加物的飲料排除在外，避免消費者誤認「無添加糖=健康」。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，「無添加糖」並非健康保證，許多標榜無糖的飲料，往往加入人工甜味劑（代糖）、咖啡因、飽和脂肪（奶精）、人工色素、乳化劑、防腐劑或磷酸等成分，長期過量攝取恐增加健康風險。