桃園機場響應九三軍人節 9/3至9/9日軍人消費享優惠

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
桃園機場響應九三軍人節，9月3日至9月9日軍人購物餐飲享有感優惠。記者黃仲明／攝影
桃園機場響應九三軍人節，9月3日至9月9日軍人購物餐飲享有感優惠。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場響應九三軍人節擴大敬軍活動，自9月3日起一周，國軍官兵憑證於機場購物及餐飲享9折起優惠。呼應國籍航空3日的敬軍搭機禮遇，桃園機場保全、出境服務台人員及志工佩戴國旗徽章，並於航廈定時廣播、電子看板及二航廈北側積木區設置應景敬軍打卡牆，及出境大廳服務台兌換專屬紀念品活動。

機場公司董事長楊偉甫表示，感謝國軍犧牲假期與家庭時光，堅守崗位守護國土，保障國人安居樂業，特別結合服務大聯盟夥伴推出敬軍優惠，包括昇恆昌、采盟免稅店，義美吉盛、誠盟、新東陽商場業者，自9月3日至9月9日止，軍人憑證於餐飲或購物即可享9折起優惠，折扣幅度比照聯名卡規格，讓國軍官兵感受到實質回饋。

機場公司指出，桃園國際機場每天有13萬名國內外旅客進出，已規劃在第一線服務的機場志工、保全及出境服務台人員佩戴國旗徽章。當天上午9時、下午3時及晚上9時在航廈內出發大廳播放敬軍廣播，並在出發大廳螢幕輪播敬軍圖卡，營造國門專屬榮耀氛圍；第二航廈北側五樓商場也同步設置應景的「敬軍積木牆」，展示機場對軍人的禮遇及歡迎。

憑軍人身分證與登機證，可至第一、二航廈出境服務台兌換專屬限量紀念品。圖／機場公司提供
憑軍人身分證與登機證，可至第一、二航廈出境服務台兌換專屬限量紀念品。圖／機場公司提供

