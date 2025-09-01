虛弱到扶牆走進診間 女子眩暈4度進出急診...中醫靠5招反轉

一名50多歲女子，兩年前反覆出現不明原因的眩暈，甚至突然暈倒而扭傷腳踝，先後就診心臟內科、眼科、耳鼻喉科與神經內科、婦產科、牙科等，被診斷為自律神經失調，甚至在三個月內因嚴重暈眩合併頭痛、惡心嘔吐，四度進出急診。半年前求助中醫，經四個月治療後，不僅擺脫頭暈頭痛，體力與氣色都明顯改善。

馬偕醫院中醫婦科主任瞿瑞瑩說，患者初診時虛弱到需要扶牆走進診間，坐下後直接趴在桌上，聲音微弱、對話斷續，狀態極差。把脈發現脈象細弱無力，屬於「虛脈」，再加上臉色蒼白、步態不穩與視線模糊，顯示全身氣血極度不足。

瞿瑞瑩指出，患者長期因工作忙碌而食欲不佳，常以生菜、水果取代正餐，造成「虛寒體質」的基底；加上生活緊繃、缺乏運動，讓血液循環更差，逐漸演變為嚴重眩暈與虛弱。從中醫觀點來看，這就是「脾胃火力不足，食物無法轉化為氣血，水濕滯留體內，上泛干擾腦部」，因此出現暈眩、疲倦虛弱、面色蒼白等症狀。

治療上，中醫以「溫陽健脾、利水化濕、活血通絡」為主，透過中藥調理，讓脾胃恢復消化與產生能量，把身體裡多餘的水分代謝出去，並改善血液循環。瞿瑞瑩說，患者接受中醫治療，飲食避開生冷食物，重視蛋白質攝取，頭部不吹風不淋雨，一周二次熱水泡腳或泡澡，促進血液循環。

而等到體力逐漸恢復後，每周三次，一次30分鐘，從坐姿腳踏車進展到全身訓練的滑步機，強化心肺功能與肢體大肌肉群。患者說，過去兩年跑遍各科檢查，懷疑更年期或壓力過大，始終找不到原因。經過中醫四個月治療，不僅擺脫惡夢，現在只靠生活作息與飲食調整，就能維持健康狀態，「感覺整個人重新活過來」。

讓人意外的是，患者以前不太會流汗，在體力恢復開始運動後，不僅暈眩消失，竟然感受到汗水淋漓的快感，體重也因身體循環排水祛濕，減了3公斤。

馬偕醫院復健科主治醫師陳麗如說，大病初癒，想要恢復運動習慣，千萬不要躁進，建議先從較為緩和與不具衝擊性的運動開始練習，可先採取坐姿訓練下肢肌力，例如以沙包裹在腳踝練習抬腳運動，或用坐式腳踏車練習肌力與增加心肺功能，訓練時間可以由15分鐘進而20分鐘、30分鐘，初次嘗試要有旁人在場，待運動習慣養成後，可以視個人情況與耐受度漸進式增強，主運動要達到效能的運動強度要以「有點喘，但還能講話」的程度較佳。

陳麗如提醒，在運動之前，最好有5至10分鐘的暖身運動，運動結束後，再保留10至15分鐘來做緩和和拉筋運動。若不想增加下肢關節負擔，可以採取水中運動或固定式腳踏車運動，滑步機（橢圓機）亦是訓練下肢肌力與心肺功能很好的運動方式。