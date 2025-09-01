翠玉白菜、清明上河圖抵捷克 迎接當地民眾有巧思

故宮將首度前進捷克並推出「故宮文物百選及其故事」特展，精選文物有巧思，如「翠玉白菜」呼應捷克人吃酸白菜的習慣，「清院本清明上河圖」則能對照捷克著名的查理大橋地標。

國立故宮博物院今年逢百年院慶，「故宮文物百選及其故事」特展集結131件故宮典藏，將從9月11日起於捷克國家博物館展出。捷克國家博物館副館長布魯赫（Petr Bruha）在7月28日為此率團來台點檢展出文物，雙方在8月6日完成確認後，文物便在8月中下旬陸續運送至捷克。

繼2014年日本東京國立博物館展出後，此次是「翠玉白菜」再度「海外出差」。故宮院長蕭宗煌今天接受中央社專訪表示，「翠玉白菜」是故宮鎮院人氣國寶，曾遇見民眾因來故宮沒看見「翠玉白菜」展出而喊要退票，顯見其受歡迎程度，上回僅赴日本展出2個星期，此次則前往捷克展出3個月。

「翠玉白菜」當年赴日本展出還曾搭「商務艙」，此次則享最高規格維安與保護措施，全程依循國際文物運輸規格辦理，文物先置放於專屬錦盒，再固定於填充妥善的木箱內。自故宮到桃園機場路程中均有數名故宮專責押運人員陪同，且有市區警察、國道警察及航空警察全程護送。

捷克的國民美食正是酸白菜（Sauerkraut），除了以「翠玉白菜」拉近與捷克民眾距離外，蕭宗煌說，國寶「清院本清明上河圖」也對應捷克有名的查理大橋，展覽策展人、故宮副院長余佩瑾赴捷克考察時，便看見查理大橋上有畫家在幫人繪畫，讓她聯想到描繪常民生活的「清院本清明上河圖」。

蕭宗煌分享，獅子是捷克國徽元素之一，獅子則在東方被視為瑞獸，也以展品「狻猊圖」呼應，展品「清乾隆玉鰲魚花插」則對應捷克人平安夜必吃食物烤鯉魚，運用這些貼近民眾的題材，都能讓藝術文化更容易被理解。

相較故宮早年大型出境展覽如「中華瑰寶」、「帝國的回憶」、「天子之寶」等，蕭宗煌表示，此次展覽命題以民眾角度出發，更為生活化，這也是故宮邁入百年院慶前便一直在嘗試的方向，讓文物故事自行述說故事與歷史脈絡。

首度前往捷克展覽，蕭宗煌特別感謝許多部會的幫忙，例如有關文物司法免扣押相關事項便有外交部協助溝通，並將活動納入外交部與文化部共同規動的「歐洲台灣文化年」，還有立法院在參訪捷克時也幫忙促成展覽；未來捷克國家博物館也有望在台灣推出交流展。

故宮將於9月11日至12月31日，在捷克國家博物館推出「故宮文物百選及其故事」特展。