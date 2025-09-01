冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

台灣南側這周恐有熱帶擾動形成，有機會增強為熱帶性低氣壓，也不排除生成為今年第18號颱風「琵琶」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周四前受到冷心低壓影響，天氣較不穩，另周日低壓帶開始北抬，可能有低壓系統生成，不排除直接影響台灣。

黃恩鴻說，目前台灣南側從南海到關島為大低壓帶範圍，短期內會有熱帶擾動形成，預計偏北往日本或琉球群島前進，有機會增強為熱帶性低氣壓，也不排除成為第18號颱風「琵琶」，但對台灣無影響。

另外，周日大低壓帶開始北抬，內部有擾動消長，若形成較有組織的低壓系統，有機會直接影響台灣，但目前預報分歧仍大，還有待觀察。

針對未來1周天氣，黃恩鴻指出，明（2日）水氣稍有減少，但持續受到高層的冷心低壓影響，天氣較不穩定，清晨中部以北有零星短暫陣雨，白天多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨。

類似的天氣將一路持續至周四（4日），午後西半部、東半部山區對流發展旺盛，有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率，且伴隨強陣風等劇烈天氣現象。

周五至周日（5至7日）高層冷心低壓遠離，太平洋高壓勢力再度影響台灣，屆時水氣略減，各地為多雲到晴的天氣，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周一（8日）環境風場轉為南風，低壓帶持續北抬，且有低壓系統位於台灣附近，南部有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲的天氣，午後中部以北、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，今日雲量偏多，高溫約33、34度，明天氣溫略有增高，有機會達到35度以上，大台北、中南部近山區高溫甚至上看36度，周五至周日因高壓增強，氣溫還會再提高。