5旬女不明眩暈4度進急診 中醫助力擺脫頭痛

一名50多歲女子2年前開始不明原因眩暈，甚至在3個月內因為嚴重暈眩合併頭痛、噁心嘔吐而4度進急診，幸在馬偕醫院中醫協助下，花4個月擺脫頭暈和頭痛，體力與氣色明顯改善。

馬偕紀念醫院中醫婦科主任瞿瑞瑩今天透過新聞稿表示，這名50多歲梅姓女患者初到診間時，虛弱到需扶牆走路，坐下後直接趴在桌上，聲音微弱、對話斷續，狀態極差。把脈發現脈象細弱無力，屬於「虛脈」，再加上臉色蒼白、步態不穩與視線模糊，顯示全身氣血極度不足。

瞿瑞瑩問診得知，這名患者近2年反覆出現不明原因眩暈，甚至因為突然暈倒而扭傷腳踝，先後就診心臟內科、眼科、耳鼻喉科、神經內科、婦產科、牙科等科別，多被診斷為自律神經失調，建議減少壓力、睡眠充足，但嘗試後仍無明顯改善，甚至在3個月內4度進出急診，工作與生活嚴重受影響。

瞿瑞瑩指出，該患者長期因工作忙碌食慾不佳，常以生菜、水果取代正餐，造成「虛寒體質」基底；再加上生活緊繃、缺乏運動，讓血液循環更差，逐漸演變為嚴重眩暈與虛弱。從中醫觀點看，就是「脾胃火力不足，食物無法轉化為氣血，水濕滯留體內，上泛干擾腦部」，因此才會暈眩、疲倦虛弱、面色蒼白。

治療上，瞿瑞瑩說明，透過中藥調理，讓脾胃恢復消化與產生能量的功能，把體內多餘水分代謝出去，並改善血液循環。梅女士飲食也逐漸避開生冷食物，重視蛋白質攝取，頭部不吹風、不淋雨，一週2次熱水泡腳或泡澡，促進血液循環。等到體力逐漸恢復，梅女士也開始每週運動3次。

梅女士說，過去她跑遍各科檢查，懷疑是更年期或壓力過大導致，卻始終找不到原因。經過中醫4個月治療，順利擺脫急診惡夢，現在只靠生活作息與飲食調整，就能維持健康，「感覺整個人重新活過來」。

梅女士說，更意外的是，以前不太會流汗的她，在開始運動後感受到汗水淋漓的快感，體重因此減了3公斤。