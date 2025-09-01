7日深夜台灣可見月全食 氣象署提供網路直播

快訊

中央社／ 台北1日電

中央氣象署今天在臉書「報天文 - 中央氣象署」中表示，7日深夜至8日凌晨在台灣可觀賞到月全食的天文景象，前一次在台灣看見月全食是2022年11月；這次氣象署將提供網路直播

氣象署說明，本次月全食開始於7日晚間11時27分「半影食始」；8日凌晨起，0時27分「初虧」；2時12分「食甚」；3時57分月面「復圓」；最後於4時57分「半影食終」結束。

氣象署指出，本次月全蝕共歷時5小時又30分鐘，期間最精華時段為8日凌晨1時30分「食既」至2時53分「生光」，計1小時23分鐘；月食發生時月亮位於南方至西南方天空，建議民眾選擇南方至西南方地平較無地物遮掩的地點觀賞。

氣象署補充，上次台灣可見的月全食發生於2022年11月8日；預估下次則是2026年3月4日的月全食，台灣可見到月出帶食的現象。

氣象署提到，將於7日晚間11時20分起提供月全食網路直播服務。

氣象署 月全食 網路直播

