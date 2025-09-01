食藥署抽查冰品...6家知名飲品腸桿菌超標 進發家、CoCo、十盛上榜

炎炎夏日，許多人會購買飲品、冰品解暑，食藥署聯合22縣市政府衛生局展開「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，今天公布執行結果，共查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者398家、抽驗430件，有6家知名飲品檢出腸桿菌科超標，最高超標62倍，相關違規已由地方政府衛生局依法處辦。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，暑假是冰品、手搖杯消費旺季，為替消費者把關食安，抽驗食用冰塊、即時調製飲料（手搖杯）及各式冰品食品（如冰沙、剉冰、冰棒等）。進發家-東門永康店、CoCo都可-青島店、十盛-古亭店、參參綠豆沙、旺旺冰城、大西洋冰城-后庄店皆檢出腸桿菌科超標，挨罰3萬元。

魏任廷說，腸桿菌科細菌廣泛存在於水、土壤、動物腸道中，部分菌種是食品衛生的重要指標菌，能反映食品加工中的汙染情況，代表器具、製程、儲存 過中有環節出了問題。其食品安全的檢測標準數值需小於10 CFU/mL，而桃園的參參綠豆沙驗出620 CFU/mL，超標最嚴重，等於超標62倍。

進發家-東門永康店的手作冬瓜露驗出600 CFU/mL、十盛-古亭店的冬焙蕎麥驗出200 CFU/mL、CoCo都可-青島店的四季春青茶為58 CFU/mL。魏任廷表示，依「食品中微生物衛生標準」，共6件飲料及冰品不符規定，相關違規情事均依違反「食安法」規定，由地方政府衛生局對業者開罰3萬元罰鍰，並列入重點查核對象，將不定期追蹤抽驗及查核。