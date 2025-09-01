快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

聽新聞
0:00 / 0:00

食藥署抽查冰品...6家知名飲品腸桿菌超標 進發家、CoCo、十盛上榜

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
食藥署與22縣市衛生局進行「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案」。圖／食藥署提供
食藥署與22縣市衛生局進行「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案」。圖／食藥署提供

炎炎夏日，許多人會購買飲品、冰品解暑，食藥署聯合22縣市政府衛生局展開「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，今天公布執行結果，共查核現場調製飲料業者及現場調製冰品業者398家、抽驗430件，有6家知名飲品檢出腸桿菌科超標，最高超標62倍，相關違規已由地方政府衛生局依法處辦。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，暑假是冰品、手搖杯消費旺季，為替消費者把關食安，抽驗食用冰塊、即時調製飲料（手搖杯）及各式冰品食品（如冰沙、剉冰、冰棒等）。進發家-東門永康店、CoCo都可-青島店、十盛-古亭店、參參綠豆沙、旺旺冰城、大西洋冰城-后庄店皆檢出腸桿菌科超標，挨罰3萬元。

魏任廷說，腸桿菌科細菌廣泛存在於水、土壤、動物腸道中，部分菌種是食品衛生的重要指標菌，能反映食品加工中的汙染情況，代表器具、製程、儲存 過中有環節出了問題。其食品安全的檢測標準數值需小於10 CFU/mL，而桃園的參參綠豆沙驗出620 CFU/mL，超標最嚴重，等於超標62倍。

進發家-東門永康店的手作冬瓜露驗出600 CFU/mL、十盛-古亭店的冬焙蕎麥驗出200 CFU/mL、CoCo都可-青島店的四季春青茶為58 CFU/mL。魏任廷表示，依「食品中微生物衛生標準」，共6件飲料及冰品不符規定，相關違規情事均依違反「食安法」規定，由地方政府衛生局對業者開罰3萬元罰鍰，並列入重點查核對象，將不定期追蹤抽驗及查核。

另外，查獲1家業者未依規定更新食品業者登錄資訊以及投保產品責任險，1家業者未能提具衛生管理人員核備文件之違規情事。在抽樣檢驗部分，總計抽驗59件食用冰塊檢驗微生物、57件冰品檢驗微生物或環氧乙烷，皆符合規定。於標示查核部分，總計查核97件產品，查獲4家業者（8件產品）標示不符規定，違規事項皆已由所轄衛生局依規定處辦。

6件飲料及冰品不符規定，挨罰3萬元。圖／食藥署提供
6件飲料及冰品不符規定，挨罰3萬元。圖／食藥署提供
6件飲料及冰品不符規定，有知名店家上榜。圖／食藥署提供
6件飲料及冰品不符規定，有知名店家上榜。圖／食藥署提供

超標 冰品 衛生局

延伸閱讀

獨／311福島核災後管制14年 食藥署預告全面取消輻射地區產品輸台限制

有料奶茶買1送1！CoCo「奶茶三兄弟」一日限定買1送1 九月加碼「兩杯69元」能點到大杯珍奶

知名泰式料理「非常泰」蔥、香菜農藥超標 供應商被依食安法開罰3萬元

買一送一喝爆！CoCo楊枝甘露、星巴克13款飲品「買1送1」 星冰樂、星沁爽都有

相關新聞

虛弱到扶牆走進診間 女子眩暈4度進出急診...中醫靠5招反轉

一名50多歲女子，兩年前反覆出現不明原因的眩暈，甚至突然暈倒而扭傷腳踝，先後就診心臟內科、眼科、耳鼻喉科與神經內科、婦產...

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

台灣南側這周恐有熱帶擾動形成，有機會增強為熱帶性低氣壓，也不排除生成為今年第18號颱風「琵琶」，中央氣象署預報員黃恩鴻表...

食藥署抽查冰品...6家知名飲品腸桿菌超標 進發家、CoCo、十盛上榜

炎炎夏日，許多人會購買飲品、冰品解暑，食藥署聯合22縣市政府衛生局展開「114年度現場調製飲品及冰品稽查專案」，今天公布...

本土牙醫喊波波上限入法 石崇良：秉溝通無礙討論

衛生福利部長石崇良今天上任，本土牙醫團體再開記者會，喊話廢止新版醫師法施行細則，明文制定波波實習名額上限為國內招生總額1...

全球H5N1禽流感嚴峻 防檢署即起啟動強化秋冬禽流感防疫措施

農業部動植物防疫檢疫署今表示，全球H5N1亞型高病原禽流感仍嚴峻，依近3年疫情研判，每年11月至翌年3月為疫情高峰，防檢...

Taiwan PASS擴大納入「台中GO」電子票券 中捷、公車都可用

為推動交通一票到底與智慧旅遊，交通部觀光署自今年9月1日起，將於Taiwan PASS相關產品中納入「台中 Go」交通電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。