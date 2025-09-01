機捷直達車椅墊更換 推出dtto friends主題車廂

快訊

中央社／ 桃園1日電
桃捷公司去年底啟動直達車座椅優化專案，今年7月已完成全車隊11列直達車椅墊更換及椅套清潔，更推出一列以dtto friends為主題的直達車，搭配專屬頭枕巾與車廂內裝增添乘車樂趣。機捷示意圖。聯合報資料照片
桃捷公司去年底啟動直達車座椅優化專案，今年7月已完成全車隊11列直達車椅墊更換及椅套清潔，更推出一列以dtto friends為主題的直達車，搭配專屬頭枕巾與車廂內裝增添乘車樂趣。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，在設計直達車椅墊時，除參考高鐵規格進行全面更新，並強化支撐性與耐用度。從去年12月31日完成首列列車的椅墊更換並於主線營運測試，到今年7月全車隊完成，每個流程都嚴格把關，確保椅墊在使用週期內能維持舒適品質，以提升乘客搭乘體驗。

桃捷公司指出，公司依標準作業程序對座椅進行品質管理，除定期換洗椅套，在使用週期內若有發現污損也將即時更換，旅客在列車上若發現垃圾或髒污，只要以手機掃描車廂內的「Q潔淨立碼清服務」QRcode（行動條碼），訊息將立即回報行控中心，清潔人員會到場檢視清理，保持車廂清潔乾淨狀態。

除了硬體升級，桃捷公司說，桃捷也積極推動文創IP合作，繼8月29日推出普通車「美食腸腸號」彩繪列車，這次再增加直達車dtto friends主題車廂，透過可愛頭枕巾、彩繪天花板與窗貼等設計，打造更有特色的乘車氛圍。未來將持續優化列車服務，打造高品質、具現代感的乘車環境。

桃捷 車廂 彩繪列車

