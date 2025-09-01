2日凌晨起24小時防中度磁爆 衛星導航可能中斷

氣象署今天發布地球磁場擾動示警，預估最大規模可能短暫達到中度磁暴等級，自明天凌晨2時起持續24小時；衛星導航、低頻與高頻無線電通訊可能將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

中央氣象署太空天氣作業辦公室今天發布地球磁場擾動太空天氣示警訊息，預估明天凌晨2時起行星際環境條件變化劇增，地磁擾動指數增強且達到G3等級，持續時間約24小時。

氣象署說明，因太陽表面活躍區（AR4199）於8月31日發生長延時M級閃焰，伴隨產生顯著的日冕物質拋射事件，預期於明天通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加。

氣象署依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級。

氣象署預估影響包含衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；人造衛星上的部分裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正等。

氣象署提到，因太陽表面活躍區變化劇增，已於今天下午3時28分發生無線電干擾事件，影響時間約持續10分鐘。