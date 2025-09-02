捕捉「心流」之美！ColorPro Awards全球視覺藝術創作大賽徵件開跑
ViewSonic第六屆 ColorPro Awards 國際視覺藝術創作大賽現正徵件，今年以「心流（FLOW）」為主題，廣邀全球創作者以靜態或動態影像、數位或生成藝術進行投稿。徵件即日起至 2025 年 9 月 21 日上午7點59分（台灣時間）截止。總獎項價值超過 33,000 美元，參加者亦有機會抽中高效能 ColorPro 專業顯示器。
自 2020 年創辦以來，ColorPro Awards 致力於為全球創作者提供展示創意與靈感的國際舞台。今年邁入第六屆，大賽徵件持續涵蓋「靜態攝影、動態攝影、數位藝術與生成藝術」四大類別。國際評審團將從美學、創意、故事性、主題相關性與執行表現五大標準進行評選。
獲獎者不僅能獲得豐厚獎金與 ColorPro 專業顯示器，還能得到 Pantone、Calibrite、Lexar、AMD 等知名品牌提供的專業創作設備與工具，更享有 Tinyspace 為期 12 個月的會員資格，並透過官方平台、展覽與頒獎活動，獲得全球性的曝光機會。
用「視覺」傳遞創作的純粹能量
ViewSonic 臺灣區總經理連育仁表示：「創造力，是心流中最純粹的能量。ViewSonic 以視覺為語言，持續邀請全球創作者一同探索靈感流動的節奏。我們深信，藝術的律動能跨越疆界，也能啟動人們內在的創意本能。ColorPro Awards 不只是競賽，更是一場視覺美感與創作精神的禮讚。我們期待看見更多來自臺灣在地、獨具風格的作品，將這份投入的『心流』之美被世界看見。」
本屆主題「心流」象徵著創作者專注投入的當下，當靈感如泉湧般自然流動，作品也隨之誕生。展現創意的無限可能。多位國際創作者已率先透過作品詮釋橫跨自然、人文與日常的靈感片刻，為參賽者提供創作啟發。
靜態與動態攝影師暨內容創作者 Forrest Funk取材自自然景觀，拍攝美國科羅拉多州凱布勒山口（Kebler Pass）的秋日景致。作品中，金色光線如同旋律般引導視線，穿梭於繽紛的林間，讓觀者沉浸於大自然律動的詩意之中。
獲獎旅行與人像攝影師 Chris Ha 捕捉越南工匠編織漁網的過程。藍色漁網在空中盤旋，線條流動宛如水波般柔和，展現專注於手工藝時的寧靜與詩意。
視覺藝術家暨攝影師Ashraful Arefin 則以細膩鏡頭描繪日常流動。他拍下男子倒茶的瞬間，蒸氣與茶液優雅交織，傳遞生活節奏與儀式感。
數位藝術家 Sara Pardo Vázquez 則將光線、空氣與自然融為一體，營造氛圍感強烈的靜謐畫面，展現「心流」稍縱即逝的本質。
欲欣賞更多專業創作者的靈感與作品，請造訪ColorPro Awards 官網。
把握最後機會，投稿即抽 ColorPro 顯示器！
第六屆 ColorPro Awards 國際視覺藝術創作大賽徵件進入最後倒數，創作者們只需完成投稿、填寫問卷並追蹤 ColorPro 官方 Instagram（@ColorPro），即可參加抽獎活動，有機會贏得ColorPro 專業顯示器。
徵件期間至 9 月 21 日上午7點59分截止，完整比賽資訊、投稿方式與評審陣容，請至活動官網：https://www.viewsonic.com/tw/colorpro/event/colorproawards2025/
*本競賽由位於台灣新北市的優派國際股份有限公司(ViewSonic International Corp.)主辦和贊助。優派國際股份有限公司為美國加州的美商優派股份有限公司(ViewSonic Corp.)之子公司。
*第六屆 ColorPro Awards 國際視覺藝術大賽徵件期間自 2025 年 8 月 1 日世界協調時間（UTC）上午 12:01 起開始，至 2025 年 9 月 20 日世界協調時間（UTC）晚上 11:59 止結束。
*不須購買和支付任何費用即可參加本活動。關於競賽條款與條件，請參考活動網站中關於條款的更多說明。
*本活動與 Instagram 無任何贊助、支持、管理或關聯。
