捕捉「心流」之美！ColorPro Awards全球視覺藝術創作大賽徵件開跑

文／ ViewSonic 提供

ViewSonic第六屆 ColorPro Awards 國際視覺藝術創作大賽現正徵件中。 圖／ViewSonic 提供
ViewSonic第六屆 ColorPro Awards 國際視覺藝術創作大賽現正徵件，今年以「心流（FLOW）」為主題，廣邀全球創作者以靜態或動態影像、數位或生成藝術進行投稿。徵件即日起至 2025 年 9 月 21 日上午7點59分（台灣時間）截止。總獎項價值超過 33,000 美元，參加者亦有機會抽中高效能 ColorPro 專業顯示器。

自 2020 年創辦以來，ColorPro Awards 致力於為全球創作者提供展示創意與靈感的國際舞台。今年邁入第六屆，大賽徵件持續涵蓋「靜態攝影、動態攝影、數位藝術與生成藝術」四大類別。國際評審團將從美學、創意、故事性、主題相關性與執行表現五大標準進行評選。

獲獎者不僅能獲得豐厚獎金與 ColorPro 專業顯示器，還能得到 Pantone、Calibrite、Lexar、AMD 等知名品牌提供的專業創作設備與工具，更享有 Tinyspace 為期 12 個月的會員資格，並透過官方平台、展覽與頒獎活動，獲得全球性的曝光機會。

用「視覺」傳遞創作的純粹能量
ViewSonic 臺灣區總經理連育仁表示：「創造力，是心流中最純粹的能量。ViewSonic 以視覺為語言，持續邀請全球創作者一同探索靈感流動的節奏。我們深信，藝術的律動能跨越疆界，也能啟動人們內在的創意本能。ColorPro Awards 不只是競賽，更是一場視覺美感與創作精神的禮讚。我們期待看見更多來自臺灣在地、獨具風格的作品，將這份投入的『心流』之美被世界看見。」

本屆主題「心流」象徵著創作者專注投入的當下，當靈感如泉湧般自然流動，作品也隨之誕生。展現創意的無限可能。多位國際創作者已率先透過作品詮釋橫跨自然、人文與日常的靈感片刻，為參賽者提供創作啟發。

靜態與動態攝影師暨內容創作者 Forrest Funk取材自自然景觀，拍攝美國科羅拉多州凱布勒山口（Kebler Pass）的秋日景致。作品中，金色光線如同旋律般引導視線，穿梭於繽紛的林間，讓觀者沉浸於大自然律動的詩意之中。

《夕陽下的牧馬場》，Forrest Funk。 圖／ViewSonic 提供
獲獎旅行與人像攝影師 Chris Ha 捕捉越南工匠編織漁網的過程。藍色漁網在空中盤旋，線條流動宛如水波般柔和，展現專注於手工藝時的寧靜與詩意。

《越南工藝匠人》，Chris Ha。 圖／ViewSonic 提供
視覺藝術家暨攝影師Ashraful Arefin 則以細膩鏡頭描繪日常流動。他拍下男子倒茶的瞬間，蒸氣與茶液優雅交織，傳遞生活節奏與儀式感。

《平凡的儀式》，Ashraful Arefin。 圖／ViewSonic 提供
數位藝術家 Sara Pardo Vázquez 則將光線、空氣與自然融為一體，營造氛圍感強烈的靜謐畫面，展現「心流」稍縱即逝的本質。

《The Sound of Stillness》，Sara Pardo Vázquez。 圖／ViewSonic 提供
欲欣賞更多專業創作者的靈感與作品，請造訪ColorPro Awards 官網

把握最後機會，投稿即抽 ColorPro 顯示器！
第六屆 ColorPro Awards 國際視覺藝術創作大賽徵件進入最後倒數，創作者們只需完成投稿、填寫問卷並追蹤 ColorPro 官方 Instagram（@ColorPro），即可參加抽獎活動，有機會贏得ColorPro 專業顯示器。

徵件期間至 9 月 21 日上午7點59分截止，完整比賽資訊、投稿方式與評審陣容，請至活動官網：https://www.viewsonic.com/tw/colorpro/event/colorproawards2025/

*本競賽由位於台灣新北市的優派國際股份有限公司(ViewSonic International Corp.)主辦和贊助。優派國際股份有限公司為美國加州的美商優派股份有限公司(ViewSonic Corp.)之子公司。
*第六屆 ColorPro Awards 國際視覺藝術大賽徵件期間自 2025 年 8 月 1 日世界協調時間（UTC）上午 12:01 起開始，至 2025 年 9 月 20 日世界協調時間（UTC）晚上 11:59 止結束。
*不須購買和支付任何費用即可參加本活動。關於競賽條款與條件，請參考活動網站中關於條款的更多說明。
*本活動與 Instagram 無任何贊助、支持、管理或關聯。

