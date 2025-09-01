羅一鈞代理疾管署長 健保署龐一鳴代掌

衛生福利部長石崇良今天上任，對於中央健康保險署、疾病管制署的署長人事，他說，暫時採取代理，由健保署副署長龐一鳴與疾管署副署長羅一鈞代理署長，正式人選會盡快公布。

行政院日前公布內閣改組名單，健保署長石崇良接掌衛福部，疾病管制署長莊人祥出任衛福部常務次長。今天新卸任衛福部長交接儀式後，石崇良接受媒體聯訪，被問到健保署、疾管署長人選，他說，目前都是先代理。

石崇良說，疾管署長與健保署的署長職位安排仍在進行中。根據行政程序，這2個職位尚未正式有繼任人選，因此，今天會先公布代理，並依照資深程度代理職務。

石崇良表示，這2個部門屬於文官體系，代理人選是根據文官作業流程進行安排。疾管署長一職將由副署長羅一鈞代理，健保署長一職由副署長龐一鳴代理。至於正式人選，會在完成相關作業後再向外界報告。

面對胎美關稅談判，外界數度傳出可能放寬美豬、美牛進口標準，石崇良表示，談判尚未完全結束，各項關稅及應對措施仍在討論中，會全力配合談判進程，並在適當時機向大家報告。