台灣65歲以上人口比例兩成 9月21日國際失智症日醫提醒重視

台灣已邁入「超高齡社會」，65歲以上人口比例達兩成，9月21日是國際失智症日，台中慈濟醫院神經內科醫師游翔淄呼籲社會關注失智症對家庭與社會的衝擊；她建議應及早察覺長輩異常徵兆，把握黃金治療期，透過訓練認知與調整生活延緩病程，減輕照護負擔。

衛生福利部調查，65歲以上長輩失智症盛行率為7.99%，即每100人約有8人可能罹患失智症，隨年齡增長，盛行率呈倍數上升，女性病人比例高於男性。

游翔淄醫師表示，阿茲海默症是常見退化性失智症類型，占比超過一半，其次是血管型失智症和巴金森氏症失智症，病程往往與高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病相關。

「失智症是大腦退化性疾病，會影響記憶、思考與執行功能，與正常老化的健忘不同。」游翔淄解釋，正常老化的健忘屬於「想不起來，但經提醒後能想起」，失智症病人則「連提醒也無法回想，彷彿事情未曾發生過」。

她提醒，若發現長輩出現短期記憶喪失、反覆做同一件事或講相同的話，甚至情緒易怒、猜疑，原本能勝任的工作變得吃力，就必須提高警覺。

她舉例，一名68歲失智症病人，家人發現他近年常忘記事務，還一直反覆要去撕日曆，比以前易怒。家屬意識到異常，陪同就診，經認知功能測驗與腦部影像檢查，確診為輕度阿茲海默症。藥物治療搭配日間照護與社區活動後，過去幾年病情並未明顯惡化，仍能維持基本生活自理能力。

游翔淄建議長輩保持規律運動、維持社交參與、培養興趣愛好，維持良好睡眠與生活作息，都有助延緩認知退化。他推薦地中海飲食也能降低高血壓、高血脂和糖尿病等共病引起的血管型失智症風險。