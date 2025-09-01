快訊

東京街頭割喉案40歲韓籍女子不治身亡 上周曾因感情糾紛報警

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

台灣65歲以上人口比例兩成 9月21日國際失智症日醫提醒重視

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
超高齡社會失智增加，台中慈濟醫院醫師呼籲早期察覺徵兆。圖／台中慈濟醫院提供
超高齡社會失智增加，台中慈濟醫院醫師呼籲早期察覺徵兆。圖／台中慈濟醫院提供

台灣已邁入「超高齡社會」，65歲以上人口比例達兩成，9月21日是國際失智症日，台中慈濟醫院神經內科醫師游翔淄呼籲社會關注失智症對家庭與社會的衝擊；她建議應及早察覺長輩異常徵兆，把握黃金治療期，透過訓練認知與調整生活延緩病程，減輕照護負擔。

衛生福利部調查，65歲以上長輩失智症盛行率為7.99%，即每100人約有8人可能罹患失智症，隨年齡增長，盛行率呈倍數上升，女性病人比例高於男性。

游翔淄醫師表示，阿茲海默症是常見退化性失智症類型，占比超過一半，其次是血管型失智症和巴金森氏症失智症，病程往往與高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病相關。

「失智症是大腦退化性疾病，會影響記憶、思考與執行功能，與正常老化的健忘不同。」游翔淄解釋，正常老化的健忘屬於「想不起來，但經提醒後能想起」，失智症病人則「連提醒也無法回想，彷彿事情未曾發生過」。

她提醒，若發現長輩出現短期記憶喪失、反覆做同一件事或講相同的話，甚至情緒易怒、猜疑，原本能勝任的工作變得吃力，就必須提高警覺。

她舉例，一名68歲失智症病人，家人發現他近年常忘記事務，還一直反覆要去撕日曆，比以前易怒。家屬意識到異常，陪同就診，經認知功能測驗與腦部影像檢查，確診為輕度阿茲海默症。藥物治療搭配日間照護與社區活動後，過去幾年病情並未明顯惡化，仍能維持基本生活自理能力。

游翔淄建議長輩保持規律運動、維持社交參與、培養興趣愛好，維持良好睡眠與生活作息，都有助延緩認知退化。他推薦地中海飲食也能降低高血壓、高血脂和糖尿病等共病引起的血管型失智症風險。

醫師 長輩 失智症

延伸閱讀

1器官疾病是阿茲海默症早期警訊 美研究：可提前15年預測

「每天這樣吃」血管彈性回春、心臟更強健！蘋果、黑巧克力都是好東西

布魯斯威利罹失智症3年！驚爆被愛妻送療養院

熱蘭遮20周年/白明奇：落實健康生活型態 有助失智症人口下降

相關新聞

本土牙醫喊波波上限入法 石崇良：秉溝通無礙討論

衛生福利部長石崇良今天上任，本土牙醫團體再開記者會，喊話廢止新版醫師法施行細則，明文制定波波實習名額上限為國內招生總額1...

Taiwan PASS擴大納入「台中GO」電子票券 中捷、公車都可用

為推動交通一票到底與智慧旅遊，交通部觀光署自今年9月1日起，將於Taiwan PASS相關產品中納入「台中 Go」交通電...

全球H5N1禽流感嚴峻 防檢署即起啟動強化秋冬禽流感防疫措施

農業部動植物防疫檢疫署今表示，全球H5N1亞型高病原禽流感仍嚴峻，依近3年疫情研判，每年11月至翌年3月為疫情高峰，防檢...

「合法要飯」導致預算被刪？ 文化政策學會籲文化部提補助效益影響評估

文化部追加預算2.8億上周遭立院刪除，引發文化界熱議。雖然此次遭刪除的預算主要是多間國立博物館的預算，但網路討論焦點仍聚...

血糖都不降！糖尿病患者把1食物當蔬菜 醫警告：要適量攝取

糖尿病是一種體內胰島素缺乏或功能不全的慢性代謝異常疾病，患者因為胰島素分泌不足或身體無法有效利用，所以造成血糖過高。家醫科醫師李思賢分享一則案例，一名患者體重一直在120公斤，雖很配合醫師建議的飲食，血糖卻一直維持不動，後來才知道患者把「玉米」當作蔬菜，血糖才降不下來，也提醒民眾：「高碳水食物必須適量攝取」。

才剛開學！他見行事曆9、10月「4大連假」嗨了：實現周休3日夢想

隨著開學日到來，全台中小學正式展開新學期。不過根據最新行事曆顯示，9月下旬至10月將出現一連串三天連假，總計四個連假接連登場，對學校教學與家長安排日常作息都將產生不小影響，但對沒有暑假的上班族來說，卻是一個小確幸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。